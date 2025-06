Brad Pitt 'cortou laços' com filhos após divórcio de Jolie, diz jornal

Brad Pitt, 61, supostamente "cortou laços" com seus filhos após divórcio tumultuado de Angelina Jolie, 50.

O que aconteceu

Astro de "Clube da Luta" teria se afastado dos filhos depois de sua separação, que resultou em disputas de custódia e de bens compartilhados. A informação foi confirmada por uma fonte ao Mirror.

Pai de seis filhos com a atriz, teria uma relação conturbada com Pax, que já o chamou de "babaca de primeira". Segundo a fonte, "Brad honestamente considera seu relacionamento com Pax inconsertável".

Shiloh mudou legalmente seu sobrenome no ano passado, descartando o do pai. Além isso, de acordo com o jornal, três dos outros quatro filhos abandonaram informalmente o sobrenome do artista.

Primogênito Maddox teria até enfrentado um confronto físico com o ator em 2016. A situação teria acontecido em um jato particular.

Brad Pitt culpa Angelina Jolie pelo relacionamento tenso com os filhos, declarou uma fonte ao Mail Online. Outra, no entanto, sugeriu que "ele se faz de vítima".