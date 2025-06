Band 'lamenta forma' como Catia Fonseca comunicou rescisão de contrato

O pedido de rescisão de contrato de Catia Fonseca, 56, feito nesta quarta-feira (11), não agradou à direção da Band. A emissora enviou comunicado para Splash lamentando "a forma" como a apresentadora se desligou do canal após sete anos.

A Band lamenta a forma como a apresentadora Catia Fonseca rompeu seu contrato com a emissora na tarde desta quarta-feira. Como tem feito nos últimos anos, a emissora seguirá investindo no Melhor da Tarde com novos quadros e atrações, que serão anunciados em breve.

Band, em comunicado oficial sobre a saída de Catia Fonseca

O que aconteceu

Catia Fonseca entregou notificação a direção da Band, na tarde desta hoje, solicitando a rescisão de contrato. Segundo apuração de Splash, a apresentadora alega que o canal "quebrou cláusulas contratuais" acertadas em sua chegada há sete anos.

Apesar do pedido de saída, Catia Fonseca apresentou, normalmente, a edição de hoje do Melhor da Tarde. Ela havia informado na notificação que apresentaria a atração pela última vez no dia 12 de junho, mas a ideia foi rechaçada pela emissora do Morumbi.

A relação entre Catia Fonseca e Band estava desgastada desde o fim de 2024. O ruído teria começado com a decisão do canal em demitir o marido Rodrigo Riccó da direção de seu programa, em dezembro passado.

Desde a mudança na direção, a apresentadora passou a se queixar das mudanças de rumo do Melhor da Tarde. O programa está sob direção de Mário Meirelles, ex-Globo, desde o começo do ano.

Nas redes sociais, Cátia Fonseca publicou um vídeo com momentos especiais no Melhor da Tarde. Ela também publicou uma carta avisando que não estava se despedindo de seu público e destacou "recomeço não é o fim".