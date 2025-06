Romance de Guerreiros do Sol vai tocar 'caretas e progressistas', diz atriz

Alice Carvalho, 28, integra o elenco de 'Guerreiros do Sol', novela que estreia hoje no canal Globoplay Novelas e no streaming Globoplay. Na festa de lançamento do folhetim, ocorrida nesta terça (10), a atriz exaltou a força de sua personagem, Otília, e a delicadeza da relação homoafetiva vivida com Jânia, interpretada por Alinne Moraes, 42.

Trama forte

Na trama escrita por George Moura e Sérgio Goldenberg, Alice interpreta Otília, irmã da protagonista Rosa. A personagem é uma jovem introspectiva, que se muda para a fazenda de Elói (Thomás Aquino) e desenvolve um forte laço com Jânia, papel de Alinne Moraes.

O que começa como uma amizade ganha tons mais profundos com o tempo, resultando em um romance entre Otília e Jânia. Ao mesmo tempo, Otília também sofre com o assédio de Idálio (Rodrigo Lombardi), marido de Jânia, o que torna sua trajetória ainda mais complexa e delicada.

Dona Berenice (Augusta Ferraz), Rosa (Isadora Cruz), Seu Neném (Cláudio Jaborandy) e Otília (Alice Carvalho) em 'Guerreiros do Sol' Imagem: Divulgação/Globo

Alice destaca que a relação entre as duas deve impactar o público que busca representatividade. Segundo ela, trata-se de um projeto "extremamente corajoso, escrito pelo George e pelo Sérgio, brilhantemente dirigido com o Rogério Gomes".

Acho que é uma dessas histórias que devem marcar, não só a televisão brasileira, mas o público tão ávido por essa recriação de imaginário, por essa representatividade. Eu tô muito orgulhosa de ter sido convidada para fazer isso ao lado dessa criatura maravilhosa [Alinne Moraes] que eu tanto amo. Alice Carvalho

Alice Carvalho exaltou a parceria com Alinne Moraes em 'Guerreiros do Sol' Imagem: Victor Chapetta/AgNews

Sobre a construção da relação entre Otília e Jânia, Alice pontuou a sintonia que teve com Alinne Moraes. "Muita delicadeza, muita amizade, muita parceria. Eu cheguei em 2023 aqui para fazer 'Guerreiros do Sol'. Hoje eu estou morando aqui no Rio de Janeiro, e a Alinne foi uma das primeiras redes de apoio que eu tive, assim, uma amiga de todas as horas até hoje. É uma amizade que tenho certeza que vai ficar para o resto da minha vida", contou.

Torço muito para que essa nossa parceria, essa nossa amizade, esse nosso carinho transborde a tela e preencha Jânia e Otília. Alice Carvalho

A atriz também comentou sobre o significado de viver um relacionamento homoafetivo em uma novela de época. "Eu tenho que ter a retidão, eu tenho que ter a calma e o frescor na cabeça de enfrentar ou de talvez enfrentar coisas que eu já enfrentei a minha vida inteira, também nesse trabalho, de cabeça erguida", afirmou.