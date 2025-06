Abel revela verdade chocante a Sofia em cena comovente de 'Dona de Mim'

Abel (Tony Ramos) revela verdade sobre paternidade a Sofia (Elis Cabral) e deixa clima tenso nos próximos capítulos de "Dona de Mim", novela das 7 da Globo.

Como vai ser

Em cenas previstas para irem ao ar a partir de hoje, Jaques (Marcelo Novaes) invade a sala de Abel na fábrica e entrega o resultado que comprova que ele não é o pai biológico de Sofia. Ele revela que obteve o material genético da menina ao enganá-la, dizendo que fariam um teste sobre ancestralidade.

A partir daí, Jaques tenta chantagear Abel e propõe manter o segredo em troca da presidência da fábrica. Abel, indignado, o expulsa diante dos funcionários.

Em seguida, confessa a Leo (Clara Moneke) que Jaques descobriu a verdade. Ela o conforta, reforçando que paternidade vai além do sangue.

Samuel (Juan Paiva), por sua vez, aconselha Abel a contar a verdade a Sofia antes que Jaques o faça. Ele alerta sobre os impactos emocionais que a situação poderia causar na menina. A cena da revelação é conduzida com extrema sensibilidade.

Abel (Tony Ramos) e Sofia (Elis Cabral) em 'Dona de Mim' Imagem: Globo

Abel escolhe o quarto de Sofia, um espaço íntimo e seguro, e inicia a conversa de forma lúdica. Com a voz embargada, ele diz que os dois se escolheram. Sofia, com a inocência e a sabedoria das crianças, absorve a notícia com curiosidade e ternura.

Ela pergunta sobre o "outro papai" e expressa o desejo de conhecê-lo, mas Abel se mantém firme e diz que isso não é possível. A menina, então, declara seu amor por ele. A resposta emociona Abel, que se sente aliviado por ter contado a verdade com amor.

A sintonia entre os dois personagens é evidente para o veterano Tony Ramos, que destaca ainda os bastidores da cena. "Foi ótimo gravar a cena, que era muito delicada e, evidentemente, a gente tinha que ter o cuidado em fazer de uma forma verdadeira. E deixar a Elis, a nossa querida Sofia, tranquila. Eu acabei me emocionando, e tinha que me emocionar, mas para que isso ficasse de uma maneira muito suave para o espectador poder acompanhar e para que ela, uma menina, uma criancinha, pudesse entender. E por isso foi muito bacana a tranquilidade do diretor (Alan Fiterman), conversando com ela contando que ali era uma historinha dentro da novela".