Vale Tudo tem horário diferente hoje: veja que horas começa novela da Globo

O capítulo inédito da novela "Vale Tudo" será exibido hoje às 20h40 (de Brasília). A mudança de horário na programação da Globo acontece por conta da exibição de Brasil x Paraguai, jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

O que aconteceu

Carlo Ancelotti fará sua primeira partida com a seleção brasileira em território nacional. O italiano estreou no empate da seleção brasileira diante do Equador, na semana passada.

Jogo do Brasil será exibido para todo o país, às 21h45. A narração será de Luís Roberto e os comentários de Júnior e Caio Ribeiro. A seleção brasileira pode, inclusive, confirmar sua vaga no Mundial hoje na Neo Química Arena, em São Paulo.

Normalmente, a novela é exibida às 21h20 na grade da emissora. Hoje, o capítulo vai ao ar após o 'Jornal Nacional', que começa também em horário diferente nesta terça: 20h.

A novela 'Vale Tudo', escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Horários da Globo hoje (10)

18h45 - Jornais locais

19h15 - Dona de Mim

20h - Jornal Nacional

20h40 - Vale Tudo

21h45 - Futebol - Brasil x Paraguai

23h50 - Profissão Repórter

0h30 - Jornal da Globo

* Horários podem ser alterados pela emissora