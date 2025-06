Sophia Abrahão relembra bronca por cena de pegação com Sérgio Malheiros

Sophia Abrahão, 34, relembrou do início do namoro com Sérgio Malheiros, 32, quando os dois se empolgaram mais do que deveriam em uma cena.

O que aconteceu

Em um relacionamento com o ator há 11 anos, Sophia contou para Fernanda Lima, na websérie A Sua História, de um momento vergonhoso do início do namoro. "Aconteceu uma coisa bem constrangedora depois que começamos a ficar. Isso me dá... Sabe quando você fica tensa só de lembrar? (...) Me marcou, fiquei traumatizada", afirmou.

Na época, os dois estavam na novela "Alto Astral" (Globo). "Nós já estávamos ficando, e aí tinha uma cena em uma casinha na árvore. Era tipo um clipe de pegação. Nós tínhamos duas falas e, depois, começávamos a nos beijar, ficávamos horas beijando. Acho que nós nos empolgamos", contou.

Assim que se esqueceram das câmeras e continuaram se beijando, o casal foi interrompido pelo diretor. "E aí o diretor falou no talkback, que é onde todo mundo ouve, sabe? (...) Aquele microfonão, a voz de Deus: 'Tá demais! Para, para, pelo amor de Deus, nós estamos gravando!'. Eu me senti imunda. Eu me senti suja. Estava gravando!".

Sérgio Malheiros concordou que os dois se passaram naquele momento. "Também não é o lugar, né, para... Desfrutar da pessoa. Depois vem a libertação".