Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 11 a 21/6

Zélia fica sabendo que o colar esteve com Coralina. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo) logo abaixo:

Quarta-feira, 11 de junho

Bia e Ronaldo declaram seu amor. Clarice cuida dos machucados de Gregório. Lígia decide patrocinar o filme de Beto. Bia comunica a Clarice que viajará com Ronaldo. Clarice afirma não acreditar na inocência de Bia no caso do roubo do colar. Topete sugere a Eugênia investigar o passado de Mariana. Bia confessa a Zélia que trocou os colares para incriminar Beatriz. Clarice recebe ligações misteriosas e acredita estar em perigo. Zélia descobre que o colar Mystique esteve com Coralina.

Quinta-feira, 12 de junho

Zélia sonda Coralina sobre o paradeiro do colar. Beto, Beatriz e Ulisses se animam com a possibilidade de iniciar a produção de seu filme. Clarice teme a perseguição de Juliano. Gregório confronta Juliano sobre seu comportamento contra ele e Clarice. Alfredo tem um surto ao vivo no programa de Mariana. Topete e Eugênia investigam Mariana. Maristela descobre que Coralina estava com o colar Mystique. Bia escreve uma carta confessando sua participação na troca dos colares.

Sexta-feira, 13 de junho

Maristela explica a Juliano sobre a confusão com o colar Mystique. Juliano persegue Clarice e Gregório. Coralina confidencia a Basílio que Maristela lhe deu o colar Mystique, e que ela revendeu para Jacira. Sérgio reconhece o Mystique no pescoço de Mariana, mas ambos acreditam tratar-se de uma cópia. Marlene aconselha Topete a conversar com Orlando. Alfredo e sua família armam contra Mariana. Topete encontra o colar Mystique e o oferece a Zélia. Juliano ateia fogo à boate de Lígia. Zélia descobre que Topete lhe deu o colar Mystique. Ronaldo lê a carta de confissão de Bia.

Sábado, 14 de junho

Ronaldo afirma que só viajará com Bia após ela confessar seu crime. Lígia se desespera ao perceber que sua boate está em chamas. Beto invade a boate e resgata Lígia. Mariana e Nelson se despedem da família de Alfredo e Anita. Ronaldo comunica a Beto, Beatriz, Clarice e Gregório sobre a carta de Bia. Clarice conversa com Bia. Clarice conforta Beatriz. Zélia se alia a Basílio para incriminar Maristela no roubo do colar. Bia confessa sua participação no roubo do colar para o delegado. Lígia descobre que o incêndio na boate foi criminoso. O delegado encontra o Mystique no cofre de Maristela.

Segunda-feira, 16 de junho

Maristela e Juliano são conduzidos para a delegacia. Beatriz se emociona ao constatar que está livre de acusações por roubo do colar. Lígia afirma a Teresa que acredita ter sido Juliano o mandante do incêndio na boate. Beatriz dá seu depoimento no programa de Alfredo. Lígia confidencia para a família que não fará a reforma na boate para que Beto possa produzir seu filme. Bia enfrenta Maristela. Ronaldo conta para Beto que o seguro da boate não irá ressarcir Lígia, uma vez que o incêndio foi criminoso. Bia pede perdão a Beatriz.

Terça-feira, 17 de junho

Beatriz diz a Bia que não será possível haver uma relação de irmandade entre as duas. Bia se despede de Ronaldo. Juliano e Maristela sofrem retaliações dos populares. Zélia afirma a Clarice que assumirá a presidência da Perfumaria Carioca. Clarice conversa com Beatriz sobre Bia. Teresa, Eugênia e Alfredo organizam o casamento de Jacira e Sérgio. Beto sugere fazer um mutirão para reerguer a boate de Lígia. Todos se despedem de Ronaldo. Bia pede perdão a Beto. Juliano jura vingança contra Beatriz.

Quarta-feira, 18 de junho

Beto e Beatriz dão início à produção de seu filme. Maristela se preocupa ao ver Juliano com uma arma. Clarice faz um acordo com Zélia. Marlene e Glorinha comemoram a vitória contra a Perfumaria. Alfredo contrata Carlito. Guto, Eugênia e Ana Maria comemoram que passaram no vestibular. Juliano anuncia a Maristela que o banco bloqueou as finanças dos dois. Bia diz a Juliano que precisa se manter afastada de suas más influências. Juliano aponta sua arma para Beatriz.

Quinta-feira, 19 de junho

Beatriz tem uma crise de asma. Bia leva Beatriz para o hospital e alerta Clarice e Beto. Clarice enfrenta Juliano. Maristela se surpreende com o descontrole de Juliano por conta de Beatriz. Maristela e Juliano são comunicados que Branca Rangel é a nova sócia da Perfumaria Carioca. Sérgio pensa em se mudar para São Paulo com Jacira. Alfredo aceita contratar Topete como assistente de produção. Raimundo confessa a Beto que usou os filhos para atingir Lígia. Amália anuncia que o julgamento de Clarice pelo assassinato de Valéria foi marcado.

Sexta-feira, 20 de junho

Raimundo pede perdão a Lígia. Lígia confessa a Teresa que está confusa em relação a seus sentimentos por Raimundo. Alfredo, Eugênia e Topete organizam a transmissão do casamento de Sérgio e Jacira. Zélia revela sua verdadeira história para Bia. Beatriz comemora com Clarice e Beto a fundação de sua escola primária. Zélia termina o casamento com Orlando e o expulsa de casa.

Sábado, 21 de junho

Beatriz teme que Clarice seja presa. Sérgio e Jacira se casam. Teresa e Alfonso namoram. Basílio e Zélia combinam um plano contra Juliano para ajudar Beatriz a provar a inocência de Clarice. Bia recebe uma carta de Ronaldo. Maristela alerta Juliano para uma possível armadilha de Zélia. Alfredo afirma a Anita que ela está grávida. Bia vai até a mansão dos Alencar.