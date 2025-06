Seu celular Android terá proteção contra roubo ativada; conheça as funções

Google diz que novos telefones Androids com a versão 15 do sistema operacional virão com recursos antifurto já ativados.

O que aconteceu

Anúncio foi feito hoje durante o Google for Brasil e inclui todos os telefones vendidos no Brasil a partir do 2º semestre. A ativação por padrão de recursos de segurança vai valer também para todos os telefones que passarem por restauração de fábrica no período.

Na prática, os telefones terão dois recursos de segurança ativados por padrão:

Bloqueio de detecção de roubo : o telefone usa inteligência artificial para detectar o furto (imagine na cena de alguém tomando seu telefone e saindo correndo) e bloquear o aparelho automaticamente. Sendo assim, o criminoso não consegue ter acesso ao telefone.

: o telefone usa inteligência artificial para detectar o furto (imagine na cena de alguém tomando seu telefone e saindo correndo) e bloquear o aparelho automaticamente. Sendo assim, o criminoso não consegue ter acesso ao telefone. Bloqueio remoto: permite bloquear o telefone remotamente quando é furtado. Para isso, basta acessar a página android.com/lock, digitar seu número de telefone e bloqueá-lo remotamente.

Empresa diz que bloqueio de detecção roubo já foi ativado em quase 50 mil dispositivos. Desses, 48 mil não foram desbloqueados nas 48 horas seguintes — ou seja, provavelmente foram furtados e não foram acessados pelos criminosos. Sobre o bloqueio remoto, Google diz que durante o Carnaval houve aumento de 30% de uso da funcionalidade

Recursos foram lançados no ano passado e estão liberados para celulares com Android 10 ou superior, mas precisam ser ativados manualmente.

Telas com as opções de proteção contra furto do sistemas operacional Android Imagem: Divulgação/Google

Para habilitar, basta ir em Configurações > Google > Todos os Serviços. Lá, além das opções já citadas (bloqueio de detecção de roubo e bloqueio remoto), você tem ainda uma opção adicional: Bloqueio de dispositivo Offline. Nele, o celular é bloqueado automaticamente após um tempo sem uso sem conexão (após furto, criminosos colocam celular no modo avião para evitar rastreamento - esse bloqueio é para evitar que ele consiga mexer em apps).

Polícia Militar de São Paulo terá app que permitirá que pessoas com Android furtado bloqueiem celular. Google disse que agentes foram treinados e que a ideia é que vítimas de furto e roubo consigam bloquear a tela, usando apenas o número do telefone.

Android 16 vai exigir biometria para mudar configurações importantes

Apresentado em maio, Android 16 tem configuração adicional contra roubo. Segundo Fabrício Ferracioli, gerente de parcerias técnicas do Android, sistema terá função de verificação de identidade para mudança de configurações importantes do sistema.

Nossa ideia é fortalecer as defesas contra tentativas de roubo. Atualmente, maioria das funções são para furto, mas o criminoso pode colocar uma arma na sua cabeça e pedir sua senha

Fabrício Ferracioli, gerente de parcerias técnicas do Android

Recurso vai exigir biometria e estar em locais seguros (previamente configurados) para realizar mudanças importantes no sistema. Por exemplo, se alguém quiser trocar resetar o aparelho para os padrões de fábrica, isso só será possível com biometria e estando em localizações pré-determinadas pelo usuário. O Android 16 com a opção deve começar a chegar em aparelhos selecionados no segundo semestre deste ano. Smartphones da Samsung com a interface One UI 7 já contam com a funcionalidade.