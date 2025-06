Priscilla e Dani Winits reforçam júri de novo reality da Globo; saiba mais

O Caldeirão de Vozes, novo quadro do Caldeirão com Mion, recebe dois reforços de peso no time de jurados no próximo sábado.

Como vai ser

A cantora Priscilla e a atriz Danielle Winits se juntam ao maestro Marconi Araújo para avaliar os grupos vocais que disputam o título de melhor coral do Brasil. Serão três grupos: o Coral Livre, de Engenheiro Coelho (SP), o Coral Kumbayah, de Limeira (SP), e o Coral da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre (RS).

Ex-estrela mirim do SBT, Priscilla relembra seu início nos corais da igreja. "Conheço muito essa cultura de coral, de onde vim era uma coisa muito presente. Tive experiência quando era pequena, na igreja, com outras crianças, mas confesso que ficava revoltada quando não me colocavam como solista. Ficava emburrada (risos)".

Já Danielle, atualmente em cartaz no musical "Meninas Malvadas", traz na bagagem diversos papéis em espetáculos musicais. "Eu já fiz coral no teatro também. E meu irmão participa de um coral na faculdade, então estou a par desse universo tão fantástico. Acho que cada um tem suas particularidades e a beleza é a gente encontrar nas diferenças entre eles essas vozes maravilhosas que representam esse Brasil", comentou a atriz.