Por que os japoneses deixaram o mangá 'Kaiju No.8' acabar?

Uma das notícias de maior impacto no mundo dos mangás, na última semana, foi o anúncio do término do mangá "Kaiju No.8", de Naoya Matsumoto. A decisão acontece após o anime baseado na obra ter sido um dos grandes sucessos de 2024, com uma temporada muito aclamada e até um longa-metragem resumão. Se estava tudo indo bem, por que a editora japonesa aceitou o fim da obra, em vez de alongá-la a perder de vista? Bem, essa parece ser uma tendência.

Foi-se o tempo dos mangás sendo espremidos até não ter mais uma gota de suco para tirar. Quer dizer, ainda temos por aí "One Piece", "Detetive Conan" e "Hajime no Ippo", todos com mais de 100 volumes e ainda em publicação, mas num geral os grandes sucessos da atualidade estão ficando ali entre os 15 e 25 volumes num total. "Demon Slayer" e "Jujutsu Kaisen", por exemplo, se encaixam nessa quantidade de história mais compacta.

Isso acontece por que o universo de anime e mangá é um dos poucos na indústria do entretenimento em que há renovação constante de sucessos. Todo ano aparece um novo anime de êxito. Em 2024 tivemos "Solo Leveling", "Dungeon Meshi", "Dan Da Dan" e o próprio "Kaiju No.8". Ou seja, as editoras "permitem" que os mangás terminem por que há outras obras com potencial de se tornarem grandes sucessos. Além disso, títulos muito alongados podem tender ao esgotamento e a piora na qualidade da trama.

Indiretamente, isso é um alívio para os autores de mangás, que podem fazer histórias menos arrastadas e mais contidas. O mercado ainda está longe do ideal, afinal ainda temos autores ficando doentes pela quantidade de trabalho, mas estamos numa situação melhor que nos anos 1990 com Akira Toriyama trabalhando décadas sucessivamente para entregar sucessos para a "Shonen Jump". E que venha o próximo "Kaiju No.8".

'Kaiju No.8'

Onde ler? MangaPlus (versão digital), editora Panini (versão física)

Mangás bem curtinhos para curtir

"O Pecado Original de Takopi" (2 volumes)

Takopi é um alienígena que veio ao nosso planeta para trazer felicidade, mas ele encontra uma garotinha chamada Shizuka que tem uma vida triste pra caramba. Esse mangá de Taizan 5 tem capas com crianças chorando e, isso, já dá um aperto no coração, vá com um lencinho. Publicado no Brasil pela editora Panini.

"Astra: Lost in Space" (5 volumes)

Um grupo de alunos participa de uma viagem espacial de rotina, mas acontece um acidente e a nave fica à deriva. Como eles conseguirão retornar ao planeta Terra? E tal qual no game 'Among Us', eles precisam se cuidar pois há um espião. Esse mangá de Kenta Shinohara (de "Witch Watch") é incrível e saiu pela Devir.

"Paradise Kiss" (5 volumes)

Atenção, fãs de "Nana", aqui temos mais uma obra de Ai Yazawa. A protagonista é uma adolescente que é convidada para desfilar para alguns alunos do curso de moda e, com isso, ela descobre uma nova carreira que faz seus olhos brilharem. História linda, emocionante e compacta publicada pela Panini.

Pai de "Cowboy Bebop" estará no Anime Friends

O Anime Friends continua anunciando suas atrações para a edição de 2025, a primeira sob a gestão do grupo Omelete (responsável também pelos eventos CCXP e gamescom latam). Mas o nome mais impressionante divulgado na última semana, com todo respeito aos demais convidados internacionais, foi o do diretor Shinichiro Watanabe.

O cara é simplesmente o criador de alguns dos animes mais aclamados de todos os tempos, como "Cowboy Bebop", "Samurai Champloo", "Carole & Tuesday" e o recente "Lazarus". Segundo a divulgação do Anime Friends, ele estará presente em atividades nos dias 4, 5 e 6 de julho. Farei questão de ir tietar o divo!

Além dele, tivemos confirmação de vários especiais sobre dublagem. No dia 5 vai rolar um painel com dubladores da versão Netflix de "Dan Da Dan"; com presença de Bruna Laynes (Aira), Hannah Buttel (Momo) e Renan Vidal (Okarun); e no dia 6 vai rolar painel de "Frieren", com Jacque Souza (Frieren), Maria Clara Rosis (Fern) e Lucas Miagusuku (Stark). Lembrando que já fiz uma entrevista bem legal com o elenco de "Frieren", pode conferir aqui.

Ainda no campo dublagem rolou a confirmação do tradicional painel de Guilherme Briggs (Brook de "One Piece") no dia 6 e um especial no dia 3 reunindo alguns dubladores mais "novatos" contando como entraram nesse meio. Para esse encontro estarão presentes Gaby Milani (Kiyo de "Demon Slayer"), Lipe Volpato (Midoriya de "My Hero Academia") e Vyni Takahashi (Luffu no live action de "One Piece").

Anime Friends 2025

Quando? De 3 a 6 de julho, no Anhembi

'Witch Watch' é o anime da temporada

Estou sempre acompanhando o perfil Anime Trending nas redes sociais, pois eles fazem pesquisas semanais para entender o que os otakus estão curtindo assistir, o que é uma forma boa de ter uma noção do que está repercutindo. E, para mim, é uma surpresa positiva ver como "Witch Watch" se tornou um dos animes que mais bombaram nessa temporada.

Não que seja uma surpresa por motivos de qualidade. A obra de comédia de Kenta Shinohara é hilária, cativante e bem-feita, mas está longe de ser o que costuma atrair o público otaku padrão. Claro, o anime está disponível também na Netflix, o que ajuda mais pessoas poderem acompanhar, mas é muito refrescante ver uma história de comédia figurar entre os destaques de uma season.

"Witch Watch" conta a história da bruxinha Nico que volta ao Japão após um treinamento mágico e, agora, ela mora junto com Morihito, um amigo de infância que virou seu guarda-costas por ser de uma linhagem de onis. Além de Morihito amar Nico, ele está preocupado com uma previsão de que algo ruim vai acontecer com a bruxa.

A série alterna entre histórias de Nico ajudando pessoas com sua magia (e atrapalhando tudo também) e o desenvolvimento amoroso do casal principal. A comédia é tão agradável de acompanhar e a animação é tão bonita que quando menos espera você se vê capturado por aquele universo adorável e maluco.

"Witch Watch"

Onde assistir? Netflix (Dub e Leg), Crunchyroll (Leg)

Dicionário Otaku: O que é "Cour"?

Após a divulgação do trailer do segundo "cour" da temporada final de "Dr Stone" percebi alguns otakus confusos com essa palavra muito usada para explicar a duração de temporadas de animes. Sendo assim, vamos acionar o Dicionário Otaku para explicar o que é "cour"!

As temporadas de animes no Japão seguem as estações do ano, ou seja, temos 4 temporadas por ano (primavera, verão, outono e inverno). Cada uma delas dura 3 meses, o que permite uma exibição semanal de aproximadamente 13 episódios (afinal o ano tem 52 semanas). Esses 13 episódios de uma temporada é um "cour".

Quando anunciam que um anime será exibido em 2 "cour", isso quer dizer que ele terá aproximadamente 26 episódios e será exibido no decorrer de duas temporadas de animes (sendo exibida no verão e outono, por exemplo). Há também a possibilidade de exibir a série em "cours não-consecutivos", como rolou com "Dr Stone" e "Bleach". Nesse caso, a temporada tem previsão de mais de 13 episódios, mas não será exibida de forma seguida.

No caso de "Dr Stone", a temporada final foi anunciada com 3 "cours" (ou seja, mais ou menos 39 episódios), e eles estão divididos. O primeiro cour começou a ser exibido em janeiro, na temporada de abril rolou uma pausa e o anime volta agora na temporada de julho. Isso é feito para que o estúdio tenha mais tempo para trabalhar na obra, o que permite maior qualidade (e um respiro para os fãs).

Até a próxima semana, otakus!