Pepita diz tentar convencer marido a abrir relação: 'Entrar na mente dele'

Pepita revelou que tem tentado convencer o marido, Kayque Nogueira, a abrir o relacionamento.

O que aconteceu

Cantora explicou que tenta "entrar na mente" de Nogueira, mas ele ainda resiste a incluir terceiros na relação. "Estou tentando entrar na mente dele para isso. Falo para o Kayque: 'vamos dar uma acrescentada na relação, jogar uma cereja, um granulado nesse bolo'. Eu tô prontíssima, mas ele estava travado para isso", declarou durante participação no canal do YouTube da drag queen Bianca DellaFancy.

Ela destacou que a ideia é tornar a intimidade do casal mais prazerosa. "Quero botar alguém na relação que a pessoa entenda que não tem que ter cobrança... E que fique bem claro que pode ser menino ou menina, gosto de pessoas, meu negócio é pele".

A funkeira ressaltou que é pansexual, ou seja, sente atração por pessoas independentemente do gênero. "Quando me vi como pansexual foi maravilhoso. Eu me envolvi com meninas, homens trans... Eu vim ao mundo para dar e receber. E fique bem claro que não é putaria. É o que eu gosto, é o que eu acredito".

Pepita e Kayque Nogueira estão casados desde 2020. Juntos, eles são pais de Lucca Antônio.