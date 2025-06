Pai fala da morte de Thommy Schiavo, ator da novela 'Guerreiros do Sol'

A partir desta quarta (11), Thommy Schiavo, ator que morreu tragicamente em 2024, poderá ser visto na novela "Guerreiros do Sol", disponível no canal pago Globoplay Novelas e no streaming Globoplay. O pai do artista expôs como enfrenta o luto e a ansiedade de rever o filho em cena.

O que aconteceu

Mesmo após sua morte precoce, aos 39 anos, Thommy Schiavo surgirá nas telas. Na nova novela, escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, o ator interpreta um policial. Trata-se do último trabalho inédito de Schiavo, tendo sido gravado mais de um ano antes de seu falecimento.

A presença de Schiavo na produção promete emocionar fãs, colegas e a família do artista. Horacio Ramos, pai do ator, relembrou o período em que o filho gravou sua última novela antes do acidente.

Na época, quando viajou para Alagoas para as gravações, ele mandava fotos e vídeos dos bastidores, falava das pessoas que trabalhavam com ele. Todo trabalho que ele fazia mandava fotos para mim. A família está na expectativa para assistir ao trabalho dele Horácio Ramos, pai de Thommy Schiavo, ao jornal O Globo

Thommy Schiavo poderá ser visto na novela 'Guerreiros do Sol' Imagem: Divulgação/Globo

"É a pior coisa do mundo. É muito difícil vivermos sem ele", declara Horácio sobre a perda do filho. Ele ainda exaltou o fato de que Schiavo estava em um ótimo momento da carreira quando faleceu.

O Thommy faz uma falta 24 horas todos os dias. É um pedaço de mim que foi embora. Você perder um filho é inigualável. É uma dor para sempre. O mundo ficou mais cinzento. Antes, era bem colorido. Ele tinha se destacado bem em 'Pantanal'. Estava encaminhado profissionalmente. Horácio Ramos

Nascido em Presidente Prudente, interior de SP, Thommy estreou na TV em 2006. Na ocasião, interpretou o cantor Leandro, da dupla Leandro & Leonardo, no especial Por Toda Minha Vida.

Thommy Schiavo e Eduardo Di Tarso viveram Leandro e Leonardo no 'Por Toda Minha Vida' Imagem: Fabrício Mota/Globo

Schiavo ganhou destaque nacional como o personagem Zoinho, no remake de "Pantanal" (2022). Ele também esteve em outras novelas de sucesso, como "Beleza Pura" (2008), "Paraíso" (2009), "Cordel Encantado" (2011) e "Além do Tempo" (2015).

Thommy Schiavo interpretou Zoinho no remake de 'Pantanal' Imagem: Divulgação/Globo/Reprodução/Instagram

Morte trágica

Thommy Schiavo caiu da sacada do segundo andar do prédio onde morava em Cuiabá, em Mato Grosso, e não resistiu. Segundo a Delegacia de Homicídios da capital mato-grossense, a queda foi registrada por câmeras de segurança e teria ocorrido por desequilíbrio. A morte do ator aconteceu no dia 20 de julho de 2024.

Na noite anterior, o ator foi visto em um happy hour em um posto de combustível. Ele foi deixado em casa por um amigo por volta da meia-noite. Seu corpo foi encontrado em torno das 8h de sábado, caído de bruços, sem ferimentos aparentes, já sem vida.

Ator deixou uma filha, Lara, que fará dois anos neste ano, fruto da união com a maquiadora Angra Monaliza. Os dois se conheceram nos bastidores de "Pantanal".