Nego Di é condenado a mais de 11 anos de prisão por estelionato no RS

O humorista e influenciador digital Dílson Alves da Silva Neto, o Nego Di, foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão em regime fechado por estelionato em Canoas, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada a Splash pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Nego Di e o sócio, Anderson Bonetti, receberam a condenação de 11 anos e 8 meses em virtude de crimes de estelionato contra 16 vítimas de Canoas. Na decisão, a magistrada Patrícia Pereira Tonet, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canoas, afirma que o inquérito policial registrou 370 crimes de estelionato da loja virtual dos denunciados, chamada "TADIZUERA", entre 8 de março e 26 de julho de 2021.

A condenação detalha que a loja virtual comercializava televisões, smartphones e aparelhos de ar-condicionado com preços abaixo dos valores de mercado sem ter condições de cumprirem com as ofertas. A decisão informa que os clientes dos denunciados não receberam os produtos adquiridos e nem o estorno dos valores pagos.

A juíza Patrícia Pereira Tones classificou o caso como um "verdadeiro esquema meticulosamente organizado para ludibriar um grande público". Ela menciona que o artista, ex-participante do Big Brother Brasil 21 (Globo), usou de sua imagem pública para atrair as vítimas.

"[Eles tiveram] vantagem financeira expressiva e de lesividade social altíssima, pois focado em pessoas de condição financeira não elevada, em comércio de bens de consumo necessários e que se valeu da credibilidade inconteste de que um dos réus ostentava para retardar a percepção geral de que se tratava de um crime, viabilizando a concretização de outras tantas vendas, potencializando, assim, os lucros auferidos pelos autores da empreitada criminosa e, de outra banda, incrementando de forma impressionante o número de pessoas prejudicadas", afirmou a magistrada, na decisão.

Nego Di e Anderson foram presos em julho de 2024. O humorista obteve habeas corpus em novembro do ano passado e permanece em liberdade, cumprindo medidas cautelares, estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), entre elas a de não acessar redes sociais. Já Anderson não poderá apelar em liberdade, seguindo em prisão preventiva.

Splash entrou em contato com a defesa de Nego Di para colher um posicionamento sobre a decisão. O texto será atualizado assim que houver uma manifestação do humorista.