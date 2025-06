Nattan expõe perrengue no sexo em local público com Rafa Kalimann: 'Pelado'

Nattan, 26, revelou que passou perrengue durante aventura sexual em uma moto aquática com Rafa Kalimann, 32.

O que aconteceu

Cantor revelou lugares inusitados em que já transou com Kalimann e citou a vez em que fizeram sexo em uma moto aquática. "A gente foi na lagoa e aconteceu no jet-ski. Ela fala que foi um dos melhores [sexos dela]. Eu tinha saído só de cueca no jet-ski. E aí, no meio de todo o 'balacobaco', eu olhei para baixo e cadê minha cueca? Eu voltei dirigindo de jet-ski pelado, à noite", declarou durante participação no programa Surubaum.

Cueca ficou no veículo e os amigos dele encontraram a peça íntima no dia seguinte. "Quando chegou o outro dia, churrasco, lotado. Um dos amigos pediu para dar uma volta. Quando ele desceu, olhou, e falou: 'Que p*rra é essa?'. Todo mundo olhou para mim, a Rafa disse: 'P*ta que pariu'. Dissemos que a água devia ter trazido".

Ele afirmou que "vale tudo" no sexo com Rafa e, inclusive, já transaram dentro do avião. "A gente fez a boa do jato. Ela olhou para mim, disse: 'Nossa...'. Olhei para a janela, e eu falei: 'Você literalmente me trouxe aos céus'".

Rafa Kalimann e Nattan estão juntos desde o final do ano passado. Recentemente, os dois anunciaram que estão à espera do primeiro filho.