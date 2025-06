Montenegro pede a Nunes que revise o despejo de teatro na Cracolândia

A atriz Fernanda Montenegro, ícone das artes cênicas brasileiras, enviou um apelo público ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) para reconsiderar a decisão de despejar o Teatro de Contêiner Mungunzá, localizado na Rua dos Gusmões, 43, no bairro Santa Ifigênia. O espaço, que ocupa o terreno há oito anos, recebeu notificação de reintegração de posse em 25 de maio, com a justificativa de que o local - antes parte da região conhecida como "Cracolândia" - será transformado em um conjunto habitacional.

O que aconteceu

Em carta divulgada nas redes sociais na noite de hoje, Montenegro destacou a importância do grupo, que completa 17 anos de atividades com mais de 4 mil projetos realizados.

Peço, com muita esperança, Sr. Prefeito, que o senhor repense o fechamento, o despejo do 'Teatro de Contêiner Mungunzá', na Rua dos Gusmões, 43, Bairro Santa Ifigênia, onde, como base, esse Grupo já ocupa esse endereço faz 08 anos. Trata-se de uma companhia de teatro altamente criativa. São 17 anos de atividades. Mais de 4.000 projetos realizados, tendo como base esta sede nesse bairro. É uma companhia teatral fundamental em São Paulo e no Brasil. O 'Teatro de Contêiner Mungunzá', permanecendo nesse endereço na cidade de São Paulo, é um sinal de renascimento desse bairro. Um espaço de comunhão humana.

Fernanda Montenegro, em publicação no Instagram

Segundo a atriz, a resposta foi dada pelo secretário do prefeito. "Recebi a resposta do prefeito, Sr. Ricardo Nunes, através do seu Secretário de Governo, Sr. Edson Aparecido: "Governo do Estado e Prefeitura ofereceram locais para instalação do Teatro com doação de área definitiva. As negociações continuam", escreveu.

A área, de propriedade da prefeitura, fica no triângulo entre as ruas General Couto Magalhães, dos Gusmões e dos Protestantes. Desde o fim da ocupação irregular por usuários de drogas no mês passado, o local está vazio.

A 'cracolândia' passou por inúmeras transformações nos últimos anos. Até algumas semanas atrás, o "fluxo" se concentrava na rua dos Protestantes, no centro da cidade, mas, antes disso, havia percorrido ao menos 18 vias nos últimos 17 anos, concentradas em cinco pontos, conforme levantamento feito pelo UOL.

As ruas por onde a cracolândia passou ficam em uma área de 1 km quadrado.

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) identificou 72 concentrações de dependentes químicos espalhados por 47 bairros no primeiro semestre de 2023, segundo dados aos quais o jornal Folha de S.Paulo teve acesso. São 160 cracolândias em 45 cidades do estado.