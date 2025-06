'A Viagem': atriz que fez Margarida morreu cedo e era mãe de ator da Globo

Nádia Bambirra pode ser vista atualmente na novela "A Viagem", reprisada nas tarde da Globo, dando vida à personagem Margarida. A atriz e produtora teve uma carreira de sucesso na TV até sua morte, em 2024, tanto que seu filho seguiu seus passos e atuou na novela "Mania de Você" (Globo).

Carreira de Nádia Bambirra

Nádia Bambirra foi atriz, diretora, produtora, bailarina e professora na Escola de Atores Wolf Maya. Nascida no Rio de Janeiro, começou a carreira artística em 1988, com cerca de 20 anos.

Dirigiu produções conhecidas da Record, como as séries "Plano Alto" (2014) e "Milagres de Jesus" (2014-2015), além da novela "Dona Xepa" (2013). Foi ainda assistente de direção em "Rebelde" (2011-2012), "Poder Paralelo" (2009-2010) e "Amor e Intrigas" (2007-2008), da mesma emissora.

Nádia Bambirra e Jaffar Bambirra; ao lado, a diretora com Mel Fronckowiak, com quem trabalhou em 'Rebelde' Imagem: Reprodução/Instagram

Além de viver Margarida em "A Viagem" (1994, Globo), Nádia esteve em outras novelas. Compôs o elenco de "Cara e Coroa" (1995, Globo) e "Ana Raio e Zé Trovão" (1990, Manchete). Já no cinema esteve em "Sonho de Verão" (1990).

Nádia Bambirra venceu o Kikito no Festival de Gramado pelo curta "Apartamento 601". Outro trabalho seu, "VIVER!", foi selecionado para a Short Film Corner de Cannes.

Iberê (Jaffar Bambirra) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Mãe do ator Jaffar Bambirra

Nádia foi mãe solo de seu único filho, o ator Jaffar Bambirra, 27. Além de seguir os passos da mãe na atuação, já emplacou também uma carreira como cantor.

O último papel marcante de Jaffar foi Iberê em "Mania de Você" (2023-2024). O jovem estreou em novelas em "Pega Pega" (2017) e, em seguida, esteve em "O Sétimo Guardião" (2018) e "Quanto Mais Vida Melhor" (2021).

Nádia Bambirra em dois momentos com o filho, Jaffar Bambirra Imagem: Reprodução/Instagram

Diagnóstico de câncer

Nádia Bambirra foi diagnosticada com câncer de mama e decidiu registrar no Instagram a sua batalha contra a doença. Em dezembro de 2023, ela celebrou o final das sessões de quimioterapia —que precisaram ser retomadas depois— em uma foto ao lado do filho.

Hoje, acordei com vontade de ser feliz, apesar de tudo, viver cada dia como se fosse o último, com muito Axé. Estou curada, eu sinto, mas a jornada é longa para que não volte a me deparar com ele, o câncer. Nádia Bambirra (1964-2024)

A atriz morreu em agosto de 2024, aos 60 anos, por complicações do tumor. Jaffar Bambirra publicou uma homenagem à mãe em sua rede social.