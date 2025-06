Mais de 40 shows em 30 dias: a maratona de uma banda de forró no São João

O São João segue como uma das temporadas mais intensas e estratégicas para artistas populares no Brasil. As festas que tomam os Estados, em especial na regiâo Nordeste, movimenta milhões de pessoas e estrutura uma verdadeira rota de shows para bandas de forró e outros gêneros ligados à música regional.

Para artistas como o grupo Seu Desejo, que ganhou destaque recente com a faixa "Beijos, Blues e Poesia" em 2024 - premiado no TikTok Awards 2024 como "Hit do Ano" —, a temporada junina representa não só uma tradição cultural, mas também um ponto alto no ano em termos de exposição e demanda.

Para aproveitar a vitrine, a banda que surgiu em Petrolina, em Pernambuco, segue no ritmo de uma quadrilha sem fim: serão mais de 40 apresentações em 30 dias, passando por estados como Pernambuco, Paraíba, Bahia e Ceará.

A agenda inclui cidades grandes e pequenas, com direito a dois shows por dia em alguns trechos da programação.

Só na semana entre 12 e 15 de junho, por exemplo, o grupo se apresenta em seis cidades diferentes, passando por Campina Grande, Santa Cruz do Capibaribe, Petrolina, Lagoa Grande, Iraquara e Lençóis.

A saga junina teve início no dia 7, quando a banda fez sua estreia no São João de Caruaru, um dos eventos mais simbólicos da temporada, com um público estimado em mais de 100 mil pessoas.

O show foi às portas fechadas, quando a entrada é barrada devido à lotação - um sonho para qualquer artista ou grupo. "Mesmo sonhando por muitos anos com isso, a sensação é inexplicável", disse a vocalista Yara Tchê após a apresentação.

Para aproveitar a vitrine, a rotina não é simples. "É uma temporada que exige bastante do corpo e da mente, e o vocal é o principal", afirma Yara. "E eu sempre com a minha bota."

"É um vai e vem constante, muitas horas na estrada com a banda e toda equipe", diz Alessandro Costa, que divide os vocais com Yara. Eles aproveitam a maratona de shows para apresentar outras músicas do repertório - como a romântica "Cama de Solteira".

"A sensação é inexplicável. A maior diferença é o clima cultural, é um evento nosso que comemora o povo e a história do Nordeste", diz a cantora.