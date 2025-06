Complexo de Édipo e agressão: entenda a treta entre pai de Melody e ex

Karen Martins, ex-madrasta de MC Melody, trocou farpas e acusações com Belinho, pai da cantora, nas redes sociais.

O que aconteceu

Karen decidiu falar sobre o relacionamento após Belinho impedi-la de ir a uma festa. A influenciadora foi convidada para o aniversário de MC Mirella, que aconteceu na noite de segunda-feira (9), mas horas antes do evento descobriu que Belinho havia dispensado a babá de suas filhas — o que a obrigou a ficar em casa.

Simplesmente o encosto se arrumou, foi para a rua, me deixou sozinha aqui com as crianças. Falou para a babá que, se ela ficasse, eu que teria que me virar para pagar. Como eu vou para algum lugar preocupada em deixar as minhas filhas aqui? Karen Martins

Ela disse que Belinho tem crises de ciúmes. Ela divulgou parte de uma conversa em que o ex diz que desconfia dela porque a influenciadora passou a frequentar a academia, mudou o cabelo e colocou piercings: "Como se estivesse se arrumando pra alguém, precisando mostrar pra alguém que você é linda. Alguém que não sou [eu]. Não sei se [é] algum ex que você fica às vezes para matar a saudade, ou alguém novo que você conheceu, ou alguém que você quer muito impressionar, alguém que você precisa fazer com que ele te deseje para você poder me largar e ele te assumir".

Karen Martins postou um print de uma conversa com Belinho, pai de Melody Imagem: Reprodução/Instagram

Ela disse, ainda, que a filha mais velha de Belinho desenvolveu um complexo de Édipo com o pai. Karen disse que Bella Angel, 20, tenta desempenhar o papel de esposa de Belinho, exercendo funções como marcar consultas médicas, ir ao mercado e contratar funcionárias para a casa da família — que, segundo a influenciadora, são atribuições de uma esposa. Ela ressaltou que é Belinho quem reforça essa dinâmica.

Depois, Karen ressaltou que não se referia a um suposto desejo sexual da filha pelo pai. "Teve um dia que eu sentei com ele e falei: e aí, cara? Qual é o meu papel nessa casa? A sua filha está querendo tomar posse de tudo, ela acha que é sua esposa. Não falo sexualmente, tá gente? Tirando sexualmente, de resto, ela acha que é esposa do pai".

Belinho acusou Karen de agredi-lo e de agredir suas filhas. "Vocês ficariam com alguém que te esculacha o tempo todo, te xinga de tudo, te agride? Toda semana é garrafada, é copo, é facada, atropela, quebra tudo dentro de casa. Vocês ficariam com alguém que está o tempo todo tentando te separar das suas filhas, chamando suas filhas de prostituta, de vagabunda? Que agride suas filhas fisicamente? Que você pega conversa o tempo todo marcando de sair com outros homens?", questionou nos stories.

O pai de Melody compartilhou postagens de um coach de relacionamentos. Em um dos vídeos, o influenciador responde um seguidor que perguntou por que sua esposa o trata mal: "100% das mulheres que tratam mal, chamam o cara de frouxo, dão para dois caras ao mesmo tempo, um em cada buraco. E eu te desejo tudo de ruim na sua vida até você aprender a virar homem".

Belinho disse que, após ver os vídeos do coach, passou a conversar com ele sobre os problemas de seu relacionamento. Karen, por sua vez, comentou: "Já é perturbado da cabeça, fica assistindo essas porcarias de vídeo de Instagram e coloca na cabeça de m*rda dele que é verdade".

Hoje, Belinho apagou os stories em que fala sobre Karen. Ele deixou no ar apenas o vídeo em que Karen acusa sua filha de complexo de Édipo: "Que absurdo ouvir sua mulher falar isso da sua filha".