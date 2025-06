José de Abreu critica Cássia Kis: 'A gente bateu boca várias vezes'

José de Abreu, 79, critica e fala de relação tensa com Cássia Kis, 67, na Globo.

O que aconteceu

Ator admitiu ter ficado espantado com homofobia da atriz. "Me espanta muito uma pessoa como a Cássia Kis, por exemplo, que fez aquela declaração homofóbica, sendo que ela vive, como eu, há 45 anos na Globo, sendo atendida por lésbicas, gays e outros LGBTQIA+. O nosso meio é muito liberal em relação a isso", declarou à coluna Gente, da Veja.

De acordo com ele, não teria mais paciência para trabalhar com a colega. "A Globo sempre me chamou para trabalhar com ela, fiz quatro trabalhos com ela, porque tinha saco de aguentá-la, porque ela nunca foi uma pessoa fácil. Mas, hoje, acho que não teria mais", opinou.

Ainda confessou que já discutiu dentro e fora de cena com artista. "A gente já bateu boca várias vezes. E a gente batia boca também em cena, mas sempre com respeito mútuo", reforçou.

José de Abreu até processou Cássia Kis por homofobia. No ano passado, o ator e o coletivo Articulação Nacional dos Transgêneros (Antra) abriram uma queixa-crime contra a atriz.