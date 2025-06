Jon Vlogs pode pegar até 8 anos de prisão após agredir policial na Croácia

Jon Vlogs, youtuber brasileiro que foi preso em Hvar, na Croácia, após se envolver em uma briga na madrugada de segunda-feira, 9, pode enfrentar até oito anos de prisão.

Isso porque, segundo o jornal croata Slobodna Dalmacija, o influenciador digital agrediu um policial durante a confusão, crime que tem pena de até oito anos. Ainda não se sabe se o brasileiro segue detido. O Estadão tentou contato com a equipe do influenciador, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

O advogado que foi contratado para defender Jon Vlogs afirmou ao jornal croata que seu cliente foi preso sob acusação de coerção contra uma autoridade.

As autoridades afirmaram que "quatro estrangeiros quebraram copos e tiraram as camisas" em uma boate que fica nas proximidades de uma delegacia. Quando eles foram convidados a se retirar, iniciaram uma briga com os seguranças da Pink Champagne. Ao verem a confusão, policiais tentaram apaziguar a situação, quando um deles foi atingido por por Jon Vlogs com um soco no olho.

Depois do brasileiro ser preso, a polícia descobriu que ele tinha uma concentração alcóolica de 1,04g/kg. Além do influenciador, seus amigos, dois brasileiros e um argentino, também foram autuados.

Henrique Silva, conhecido como Fontinnelerj, que estava envolvido na situação e foi solto, já havia falado sobre o ocorrido em uma transmissão ao vivo nas redes sociais.

"Estão machucados, mas levemente [...] Quando a gente foi sair da festa, [estava] todo mundo doidão. Eu não sei o que aconteceu, só ouvi uns gritos. Quando eu vi, estavam quebrando garrafa, dando soco. Que cena", explicou.