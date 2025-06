João Silva, filho de Faustão, deixa a Band e será contratado pelo SBT

João Silva, filho de Faustão, deixou a Band após dois anos na emissora e será contratado pelo SBT. A informação foi divulgada pelo colunista Flavio Ricco e confirmada por Splash.

O que aconteceu

João notificou a Band de sua saída no início do mês e fica até o fim de junho no canal. O Programa do João já tem episódios gravados que serão exibidos até o fim do mês.

Ele assinará com o SBT em julho e será uma das novidades da grade do segundo semestre do canal. Ele deixa de ser um "comprador de horário" na Band para ser contratado no SBT.

O filho de Faustão terá um programa noturno aos sábados a partir de agosto. O formato ainda está em discussão, mas é certo que a atração entrará no ar após o Sabadou com Virginia.

A Splash, a Band informou que não irá se manifestar. O SBT disse que, "por enquanto, não há nada a confirmar". A equipe de João Silva foi procurada pela reportagem, mas não respondeu ao contato.

João estreou uma atração solo na Band, o Programa do João, em 2023. Antes disso, ele participava do programa do pai, Faustão na Band.