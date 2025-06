'História de Amor': Helena é acusada de crime terrível pela própria filha

Nos próximos capítulos da novela "História de Amor" (Globo), Helena (Regina Duarte) será acusada de crime terrível por Joyce (Carla Marins).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após uma discussão com Helena, Assunção (Nuno Leal Mais) sai nervoso do apartamento, sofre um acidente de carro e fica paraplégico. A protagonista contará com a ajuda de Caio (Ângelo Paes Lemes) para dar a notícia à filha.

A ex-mulher de Assunção tenta acalmar Joyce, dizendo que seu pai foi submetido a uma cirurgia na coluna e que já está bem. Joyce ficará revoltada com a mãe e com o namorado, acusando-os de ter lhe escondido a verdade.

A gestante diz que a mãe é a culpada pelo acidente de Assunção. "Você foi culpada!", grita a jovem.

Helena tenta se explicar, falando que perdeu a cabeça durante a discussão com o ex-marido. "Desde quando você tem cabeça, desde quando?", rebate a filha.

A reprise de "História de Amor", novela de 1995, escrita por Manoel Carlos, vai ao ar de segunda a sábado, logo após o Jornal Hoje, na Globo.