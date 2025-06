'Guerreiros do Sol': Conheça elenco e principais personagens da nova trama do Globoplay Novelas

Inspirada na história de Lampião e Maria Bonita, Guerreiros do Sol é a nova novela original Globoplay, escrita por George Moura. A trama mergulha no universo do sertão nordestino para contar a trajetória de Rosa e Josué, dois jovens que acabam se tornando um dos casais de cangaceiros mais populares de todos os tempos.

A trama estreia nesta quarta-feira, 11, no Globoplay Novelas (antigo Canal Viva, após mudança de nome tem programação dedicada inteiramente à teledramaturgia) com exibição de segunda a sexta-feira, às 22h40, com reapresentação do capítulo de sexta no sábado.

O título também estará disponível na plataforma Globoplay, onde serão liberados cinco capítulos por semana, sempre às quartas-feiras.

O elenco é formado majoritariamente por atores nordestinos; conheça os personagens e seus intérpretes:

Rosa (Isadora Cruz)

Segunda filha de Seu Neném e Dona Berenice, Rosa se casa com o poderoso Coronel Elói, décadas mais velho que ela, mas é em Josué que encontra o amor verdadeiro.

Josué (Thomás Aquino)

Membro da família Alencar, unida e trabalhadora, Josué acaba envolvido em um conflito com os Bandeira, a poderosa família do Coronel Elói, que muda a sua vida.

Coronel Elói (José de Abreu)

Rico, poderoso e temido, Coronel Elói é disposto a tudo para manter seu domínio.

Arduíno (Irandhir Santos)

Irmão de Josué. Mentiroso, dissimulado e competitivo, acaba se voltando contra a própria família ao trair o bando e se tornar inimigo do irmão.

Crispino/Milagre (Ítalo Martins)

Irmão ponderado e estrategista de Josué, se destaca pela habilidade em manter o grupo unido e por sua crítica às violências desnecessárias.

Sabiá (Vítor Sampaio)

Carismático e engraçado, é o poeta do bando e quem leva leveza à família. Com sua língua afiada, é fiel ao irmão Josué.

Otília (Alice Carvalho)

Irmã mais velha e sensível de Rosa, Otília vive uma amizade inesperada com Jânia, nora de Elói.

Jânia (Alinne Moraes)

Mulher culta e ambiciosa, Jânia teve educação fora do sertão e sonhava com independência. Após um casamento arranjado com Idálio, tenta lidar com a frustração mergulhando nos livros da sogra falecida.

Idálio (Daniel de Oliveira)

Filho mimado do coronel Elói, não trabalha e age como herdeiro à espera do trono. Apesar da amizade com Josué na infância, opta por apoiar o pai no confronto entre as famílias.

Miguel Inácio (Alexandre Nero)

Cangaceiro veterano, é mentor de Josué. Com cicatrizes que contam suas lutas, vê no jovem o potencial de um novo líder do bando.

Seu Neném (Cláudio Jaborandy)

Pai de Rosa e Otília, homem simples e trabalhador. Acredita estar garantindo o futuro da filha ao consentir seu casamento com o coronel.

Dona Berenice (Augusta Ferraz)

Mãe dedicada de Rosa e Otília, vive para as filhas e mantém viva a tradição da renda.

Dona Generosa (Marcélia Cartaxo)

Mãe de Josué e esposa de Seu Ezequiel, é mulher de fé inabalável. Trabalha na roça e educa os filhos com firmeza.

Seu Ezequiel (Markus Konká)

Patriarca da família Alencar, é exemplo de esforço. Sustenta a casa com trabalho duro e ensina valores aos filhos.

Padre Bida (Rodrigo Lélis)

O mais devoto entre os irmãos Alencar, é querido na cidade e atrai atenção feminina mesmo na vida religiosa.

Guerreiros do Sol ainda conta com Marco França (Fabiano), Kelner Macêdo (Zé do Bode), Rodrigo Garcia (Hildebrando Cheiroso), Ênio Cavalcante (Gasolina), Larissa Goes (Petúnia), Nathalia Dill (Valiana), Gustavo Machado (Delegado Novaes), entre outros nomes que ajudam a compor o enredo.