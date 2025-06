Google impressiona com tradução 'ao vivo' em reunião, mas função é paga

Google vai ter um recurso de tradução simultânea compatível para o português. Assim, você poderá usar o Meet, a ferramenta de videochamada da empresa, e conversar com pessoas nativas em outras línguas.

O que aconteceu

A função é exclusiva para assinantes. Recurso apresentado hoje durante o evento Google for Brasil, realizado pela empresa em São Paulo, foi originalmente exibido durante o Google IO 2025 - conferência para desenvolvedores da empresa, realizada na Califórnia.

Se você estiver em chamada com alguém que fala em uma língua que você não entende, você ouvirá a pessoa traduzida, mas com a voz original dela. O ajuste da língua, porém, não é feito de forma automática e é preciso configurar. O Google diz ainda que o recurso também funciona em chamadas com múltiplas pessoas.

Chamado de "tradução simultânea", a funcionalidade estará disponível em português nas próximas semanas. A companhia promete tradução "quase em tempo real, com baixa latência".

No vídeo de demonstração, é feita uma conversa entre uma norte-americana e uma brasileira. O curioso é que a pessoa começa a falar e após um tempo você não escuta mais a voz dela na língua nativa, só o jeito de fala dela no idioma que você entende.

O recurso estará disponível inicialmente para assinantes do Google One. Até o final do ano, a funcionalidade de tradução simultânea estará disponível para clientes do Workspace - sistema de assinatura corporativa da suíte de aplicativos da empresa.

Mais recursos pagos exclusivos

Assinantes pagos terão ainda outros recursos de inteligência artificial: 'Anota para mim' e 'Quero ajuda para criar'. A primeira é como a ata de uma reunião. O sistema do Google monitora a conversa, a transcreve e no texto final cita, por exemplo, tarefas atribuídas às pessoas presentes na chamada feita pelo Google Meets. Além disso, ele pode resumir o encontro virtual em tópicos - caso alguém chegue atrasado, é possível pedir para o sistema fazer um resumo do que foi discutido até aquele momento.

O 'Quero ajuda para criar' é uma funcionalidade que usa inteligência artificial para criar um documento baseado em outro. Um dos exemplos citados pela empresa é: ''me ajude a criar uma proposta comercial baseado na ata de reunião (guardada no Google Drive), detalhando, escopo, preço e cronograma. Use com imagem principal produtos de limpeza, e inclua no corpo do texto imagens''.

Para quem mexe com planilhas, o sistema contará com um recurso chamado "Quero ajuda para analisar". Ele ajuda a mostrar tendências a partir das informações em linguagem natural.

Em entrevista recente, Sundar Pichai, CEO do Google, disse que IA vai ser tão útil como um assistente que pessoas estarão dispostas a pagar. Durante conversa com o site "The Verge", o executivo explicou a razão porque a empresa, ainda que tenha muitos serviços grátis (como e-mail, suíte de escritório e armazenamento), apresentou opções de assinatura. No Brasil, o pacote Google AI Pro custa R$ 96,99 por mês.