'Fiz para não morrer de fome': a relação de Frota com a indústria pornô

Alexandre Frota, 61, contou que decidiu participar de filmes pornô, nos anos 2000, para "não morrer de fome". O ex-ator revelou detalhes em depoimento emocionado no Domingão com Huck (Globo).

Frota e a indústria do pornô

Relação com o universo de filmes adultos começou em 2004, quando o artista procurou a produtora Brasileirinhas para fazer um filme. À época, ele acumulava algumas dívidas.

Não recebi convite, eu que procurei. Me diverti, me fantasiei muito, várias fantasias na minha cabeça. Nasce uma confusão: nos filmes, nunca fiz cenas de sexo com homens, mas tinha fotografado com meninos na 'G'. As fotos se misturam (nas redes sociais). Na cabeça de muita gente eu filmei com homens, mas não, só fotografei. Frota, durante entrevista ao 'Na Real', em 2021

Ex-ator pediu R$ 500 mil e um apartamento como cachê quando fechou o primeiro contrato com a produtora. Ao todo, ele protagonizou mais de 20 filmes pornográficos para as empresas Brasileirinhas, Celebridades Sexy e SexSites -entre 2004 e 2009.

Sempre fui viciado em sexo. Em determinado momento, quando eu perco tudo, fiquei pensando: 'O que você mais gosta de fazer? É sexo. Sempre fui assim, não tenho medo de descer onda. Era a opção mais fácil. Ganhei muito dinheiro. Dinheiro forte. Frota, em conversa com Leo Dias

'Muitos conservadores criticam'

Alexandre Frota fez sucesso com filmes pornô nos anos 2000 Imagem: Reprodução/Instagram

Frota estrelou um filme adulto com a travesti Bianca Soares, em 2006, que foi um sucesso de vendas. Ele confidenciou à Folha de S.Paulo que teve um lucro de R$ 120 mil com a produção.

Fui para o tudo ou nada e não tenho vergonha em falar sobre isso. Conheço um monte de gente que queria ter tido uma relação com travesti e não teve. Eu fui lá [e] tive, fiz o que tinha que fazer e acabou o assunto. Frota, ao podcast 4talk Cast, em 2021

Filme, que levou dois dias para ser gravado, foi ideia do artista. "Muitos conservadores de família criticam, mas parecem conhecer todos os detalhes do filme. Bananinha, por exemplo, disse 'que eu nunca deveria ter parado de fazer'. Acho que gostou muito."

'Não faria de novo'

Alexandre Frota acumula mais de 20 filmes pornô no currículo Imagem: Divulgação

Ele afirmou que, hoje, ele não voltaria a gravar conteúdos do tipo, porém, ele não se arrepende dos trabalhos já feitos no mundo pornô. A declaração foi feita durante entrevista à Veja, em 2021.