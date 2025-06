Fernanda Montenegro pede a Nunes que suspenda despejo do teatro Contêiner

A atriz Fernanda Montenegro publicou uma carta ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), pedindo reconsideração do despejo do Teatro de Contêiner Mungunzá, que ocupa uma área na Rua dos Gusmões, no Centro.

A carta feita pela atriz foi publicada nas redes sociais na noite desta terça-feira, 10. "Peço, com muita esperança, Sr. Prefeito, que o senhor repense o fechamento, o despejo do 'Teatro de Contêiner Mungunzá', na Rua dos Gusmões, 43, Bairro Santa Ifigênia, onde, como base, esse Grupo já ocupa esse endereço faz 08 anos", inicia Fernanda.

"Trata-se de uma companhia de teatro altamente criativa. São 17 anos de atividades. Mais de 4.000 projetos realizados, tendo como base esta sede nesse bairro. É uma companhia teatral fundamental em São Paulo e no Brasil. O 'Teatro de Contêiner Mungunzá', permanecendo nesse endereço na cidade de São Paulo, é um sinal de renascimento desse bairro. Um espaço de comunhão humana", acrescenta a atriz.

Na legenda da publicação, ela relatou a resposta da Prefeitura, através do Secretário de Governo, Edson Aparecido. "Governo do Estado e Prefeitura ofereceram locais para instalação do Teatro com doação de área definitiva. As negociações continuam".

Por que o Teatro do Contêiner vai ser despejado?

O Estadão obteve acesso à notificação judicial que ordena o despejo do teatro, sob a justificativa da construção de um conjunto habitacional no local.

Lê-se, no documento, a explicação da ordem: "A Prefeitura de São Paulo entende que a área onde está situada atualmente o Teatro de Contêiner é um ponto estratégico para que seja instrumentalizado um novo programa habitacional municipal".

Também na nota enviada ao Estadão, a Prefeitura alega que "a área será destinada à construção de moradia popular, dentro de um programa que vem recuperando todo o tecido urbano da cidade e que reforça o atendimento de famílias cadastradas em programas sociais desta administração."

O que vai acontecer com o teatro?

O documento também informa que a Prefeitura fornecerá "imóveis como alternativa para que o Teatro de Contêiner se reestabeleça". Ele é assinado pelo subprefeito da Sé, o Coronel Marcello Vieira Salles.

Manifestação do Teatro

Pelas redes sociais, o Teatro de Contêiner Mungunzá se manifestou. "Fechar o Teatro de Contêiner é inadmissível. O poder público deveria estimular os teatros, jamais despejar um espaço cultural vivo e pulsante. Teatros de São Paulo unidos em defesa do Teatro de Contêiner: são mais de 60 assinaturas de coletivos da cidade reunidas em apoio a nossa permanência", diz a nota.