Ex de Sean "Diddy" Combs o acusa de abuso, mas diz que ainda o ama

Por Luc Cohen

NOVA YORK (Reuters) - Uma ex-namorada de Sean "Diddy" Combs, que o acusa de tê-la chutado, socado e arrastado, afirmou nesta terça-feira em depoimento no julgamento dele por tráfico sexual que ainda ama o magnata do hip-hop.

"Ele era meu bebê", disse a mulher, que está testemunhando sob o pseudônimo de Jane para proteger sua privacidade. Ao ser questionada pelo advogado de defesa Teny Geragos se ela ainda ama Combs, Jane respondeu: "Eu amo".

A mulher disse que gostava de cuidar de Combs, dar-lhe banho e adormecer com ele enquanto assistia televisão depois das "noites de hotel", expressão usada por eles para designar encontros regados a drogas nos quais ela fazia sexo com artistas masculinos enquanto Combs assistia.

O interrogatório faz parte da estratégia de Combs para retratar Jane como participante voluntária dos encontros sexuais com ele, e não como vítima de tráfico sexual, como alegam os promotores. Combs, de 55 anos, e fundador da Bad Boy Records, se declarou inocente.

Os promotores dizem que Combs usava a força e ameaças de corte do apoio financeiro para coagir as mulheres a participarem dos encontros, às vezes conhecidos como "Freak Offs".

Durante três dias de interrogatório pelos promotores no tribunal federal de Manhattan, Jane disse que chegou a concordar em fazer sexo com um acompanhante na frente de Combs no início do relacionamento, mas depois ele rejeitou seus pedidos para parar e ameaçou parar de pagar seu aluguel.

Na segunda-feira, Jane disse que Combs a chutou, socou e arrastou durante uma discussão em sua casa em Los Angeles em junho passado. Mais tarde, naquela noite, ele lhe disse para fazer sexo oral em um artista masculino, apesar de ela ter dito que não queria, disse Jane.

Ao ser interrogada por Geragos nesta terça-feira, Jane disse que pesquisou os termos "cuck" e "cuckold" durante seu relacionamento com Combs para tentar entender os desejos dele. As palavras se referem a homens que gostam de ver suas parceiras com outros homens, disse Jane.

"Eu só queria saber por que meu parceiro queria tantas noites assim e o que o estava motivando", disse Jane.

A expectativa é que os advogados de defesa de Combs interroguem Jane até a quinta-feira. A fase de depoimentos está em sua quinta semana. Combs pode pegar prisão perpétua se for condenado por todas as acusações.

Também conhecido ao longo de sua carreira como Puff Daddy e P. Diddy, Combs transformou artistas como Notorious B.I.G. e Usher em estrelas, elevando o hip-hop na cultura norte-americana e tornando-se bilionário no processo.

(Reportagem de Luc Cohen em Nova York)