Ex-BBB Sol Vega relata preconceito por vender em feira: 'Não sou rica'

Ex-BBB Sol Vega relatou ter sofrido um preconceito nas redes sociais.

O que aconteceu

Participante do BBB 4 ressaltou que era importante lutar e manter as esperanças vivas."Apesar das cosias que acontecem na nossa vida, a gente nunca tem que parar de lutar. Nunca tem que perder as esperanças!", disparou em um vídeo postado hoje no Instagram.

Na sequência, reclamou de um comentário que tinha recebido. Nele, uma pessoa questionava: "Vocês já viram rico vender em feira? Ex-BBB? Me fala, gente, se já viram".

Atriz admitiu ter ficado chateada com o comentário. "Como vocês veem, trabalho muito: faço publicidade, meu corre, presenças VIPs, vendo minhas roupas e, de repente, me deparo com essa frase aí. Não sou rica. Tenho minhas coisas por causa da minha correria", indicou.

Para Sol Vega, foi vítima de preconceito. "Vi uma frase preconceituosa. Não tenho preconceito de nada e fico chateada quando alguém, que nem sabe do nosso corre, vem e coloca uma frase dessa para nos ofender. Acho que o meu brilho deve estar incomodando muito. Vendo muito na feira por ser quem eu sou."