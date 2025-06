Giovanna Ewbank comenta vida sexual com Gagliasso e ator reage: 'Hoje não'

Giovanna Ewbank, 38, publicou um vídeo comentando a vida sexual com o marido, Bruno Gagliasso, 43.

O que aconteceu

A atriz refletiu sobre a recente fala de Fernanda Lima, sobre a falta de sexo no casamento com Rodrigo Hilbert. "Teve uma fala da Fernanda que virou um alvoroço na internet. Eu, muito normalmente, entrei no embalo e disse: 'É, às vezes dá uma preguicinha, mesmo'. Pronto. A partir disso, a internet virou uma loucura".

Nossa, teve gente falando que sem sexo o casamento vai mal, que era desnecessário falar isso, ou mulheres me mandando mensagens agradecendo por pronunciamentos tão reais quanto o meu e o da Fernanda. Giovanna Ewbank

Giovanna continuou. "A vida não é linear - às vezes a gente tá mais voltada ao trabalho, na criação dos filhos. Há momentos em que o sexo não é prioridade. Isso não significa que o amor foi embora. Mais sexo, menos sexo, tem dia que a gente só quer dormir".

A atriz finalizou. "Tem meses que nossos filhos ocupam todo o espaço, não tem espaço para a gente, e isso também é amor. Não é expor o que é íntimo. Casamento não é para ser tudo perfeito: é sobre parceria, respeito, e sim de conversas que ajudam a entender que está tudo bem viver a vida como ela é."

Na legenda do vídeo, ela falou mais sobre. "Esse vídeo não é sobre sexo. É sobre relacionamento e suas fases, sobre amores reais. Às vezes é só a vida acontecendo com filhos, trabalho, autocobrança e falta de tempo e… tá tudo bem. Vamos parar de romantizar o que só pesa? Vamos conversar?".

Bruno Gagliasso comentou o desabafo da esposa. "Eu te entendo, meu amor. Alias, hoje não tem, tô com preguiça!", brincou.