Estéban, papel de Caco Ciocler em 'Vale Tudo', existiu na primeira versão?

O personagem Estéban, interpretado por Caco Ciocler no remake de "Vale Tudo", não existia na versão original exibida entre 1988 e 1989.

O que aconteceu

Estéban foi criado especificamente para a segunda versão, que está sendo escrita por Manuela Dias. O personagem é um marchant espanhol de origem abastada.

Refinado e charmoso, ele entrou na história para se envolver com Celina (Malu Galli). Além do romance, o papel do galanteador é fazê-la perceber como vive sob uma prisão psicológica imposta pela irmã Odete Roitman (Débora Bloch).

Apesar de envolvido, Estéban decidirá terminar tudo com Celina após armação de Odete. A vilã deve contar com a ajuda de Maria de Fátima (Bella Campos) para causar uma rusga intensa entre os namorados, deixando o espanhol irritadíssimo.

Em 1988, Celina, vivida por Nathalia Timberg, não teve nenhum namorado. Desde o início da primeira versão da novela, ela aparece como viúva dedicada inteiramente aos filhos, Afonso e Heleninha, e frequentemente protagonizando confrontos intensos com Odete. No campo amoroso, sua vida permaneceu estagnada.

Nathalia Timberg e Malu Galli como Celina em 'Vale Tudo' Imagem: Bazílio Calazans/Marco Serra Lima/Globo

