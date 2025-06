Equipe de Justin Baldoni se pronuncia após derrota na Justiça para Blake Lively

Após a justiça dos Estados Unidos dispensar o processo por difamação movido por Justin Baldoni contra Blake Lively, a equipe jurídica do ator e cineasta divulgou um comunicado à imprensa prometendo incluir novas emendas à ação, conforme autorizado pelo juiz Lewis Liman, responsável pelo caso.

"A declaração previsível de vitória da Srta. Lively e sua equipe é falsa, então permita-nos ser claros sobre a decisão", diz o comunicado assinado pelo advogado Bryan Freedman veiculado pelo TMZ. "Enquanto a corte dispensou as alegações relacionadas a difamação, a corte nos convidou a fazer emendas a quatro das sete acusações contra a Srta. Lively, que revelarão evidências adicionais e acusações mais claras."

"Este processo é sobre falsas acusações de importunação sexual e retaliação de uma campanha de difamação não existente, cuja própria equipe da Srta. Lively convenientemente descreve como 'não rastreável', pois não conseguem provar que tenha acontecido."

Por fim, Freedman alega que as acusações de Lively "não são mais verdadeiras hoje do que eram ontem" e que a verdade está do lado de Baldoni. "Seguimos em frente com a mesma confiança que temos desde que a Srta. Lively e seus soldados iniciaram essa batalha e ansiamos por seu depoimento, que nós comandaremos", concluiu o advogado.

A disputa judicial entre Lively e Baldoni começou em 2024, quando a atriz acusou o diretor de É Assim que Acaba de importunação sexual após o lançamento do filme. Em resposta, Baldoni abriu um processo contra Lively, afirmando que ela fez alegações falsas para difamá-lo após tomar o controle da produção do longa e, inclusive, interferir na versão final que chegou aos cinemas.

O julgamento do processo aberto por Lively está marcado para março de 2026. É Assim que Acaba está disponível para streaming na Max.