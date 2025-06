'Dona de Mim': Jaques mata a grande charada da novela das 7

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (10) em "Dona de Mim" (Globo), Marlon tenta reanimar Castanho, enquanto espera pelo reforço policial. Cibelle se desespera ao ver Jurandir atingido. Filipa promove uma brincadeira artística entre as amigas de Rosa, que agradece a nora.

Danilo admira Filipa. Marlon sofre com o tiroteio por que passou, e Jussara o apoia. Filipa confessa a Abel que sentiu ciúmes de Rebeca. Jaques seduz Patrícia com uma joia. Tânia nota o colar de Patrícia.

Vanderson sonda sobre a internação de Ellen. Ricardo e Tânia confrontam Jaques sobre sua relação com Patrícia. Jaques recebe o envelope com o resultado do exame de DNA de Sofia.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.