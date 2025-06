Davi Brito celebra resultado de harmonização facial; veja antes e depois

O campeão do BBB 24, Davi Brito, 22, mostrou os resultados de uma nova harmonização facial.

O que aconteceu

O ex-BBB contou que o procedimento tiraria o "formato redondo" do rosto. "Ficou muito bom mesmo! A gente fez hoje a mandíbula e eu vou mostrar para vocês antes e depois", disse ele hoje em uma série de vídeos no Instagram.

Davi se disse satisfeito após superar seus receios sobre a intervenção. "Eu estava com medo de fazer, mas é super tranquilo, eu ficava com esse pânico [da] agulha, mas não dói nada, é um procedimento super rápido, tranquilo e bem feito", afirmou.

O campeão do reality show ainda postou imagens do antes e depois da harmonização. Ele mostrou que o procedimento ressaltou as linhas da sua mandíbula.

Davi também passou por uma cirurgia plástica recentemente. O ex-BBB foi submetido a uma lipo HD e até brincou sobre os resultados do novo "tanquinho". "Alguém quer lavar roupa aí?", afirmou.