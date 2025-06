CPI das Bets: relatório final pede indiciamento de Virginia e Deolane

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) apresentou hoje o relatório final da CPI das Bets. O texto de indiciamentos propostos pela senadora conta com nomes de influenciadores, como Adélia de Jesus Soares, Virginia Fonseca e Deolane Bezerra. A comissão analisa a possibilidade de adiamento da votação.

Comissão apurou o uso de influenciadores digitais na divulgação de jogos de azar. O colegiado também investigou suspeitas de crimes como lavagem de dinheiro, sonegação de impostos e outros supostos crimes envolvendo o setor. Um dos principais objetivos da CPI foi analisar a influência das atividades de apostas online no orçamento das famílias brasileiras e seus impactos sociais e na saúde.

Veja a lista de indiciamentos propostos:

Adélia de Jesus Soares (crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa); Daniel Pardim Tavares Gonçalves (falso testemunho, lavagem de dinheiro e organização criminosa); Deolane Bezerra dos Santos (contravenções penais de jogo de azar, loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa); Ana Beatriz Scipiao Barros: contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa; Jair Machado Junior: contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa; José Daniel Carvalho Saturino: contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa; Leila Pardim Tavares Lima: contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa; Marcella Ferraz de Oliveira: contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa; Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa: crimes de publicidade enganosa e estelionato; Pâmela de Souza Drudi: crimes de publicidade enganosa e de estelionato; Erlan Ribeiro Lima Oliveira: crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa; Fernando Oliveira Lima: crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa; Toni Macedo da Silveira Rodrigues: crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa; Marcus Vinicis Freire de Lima e Silva: crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, exploração de jogos de azar, associação criminosa, tentativa de influência indevida no Poder Judiciário, corrupção ativa e tráfico de influência; Jorge Barbosa Dias: crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal e exploração ilegal de jogos de azar; Bruno Viana Rodrigues: crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e exploração ilegal de jogos de azar.

Virginia e a 'cláusula da desgraça'

Virginia Fonseca participou da CPI das Bets Imagem: Reprodução/TV Senando

Influenciadora protagonizou um dos depoimentos mais comentados (e criticados). A apresentadora do SBT, que apareceu no Senado com visual oposto ao que mostra nas redes sociais, negou a existência da chamada "cláusula da desgraça" em contratos com plataformas de jogos.

De acordo com reportagem da Revista Piauí, que foi publicada em janeiro, um contrato da famosa com a Esporte da Sorte estabelecia o pagamento adicional de 30% do valor perdido pelos usuários em apostas.

Em momento algum era sobre perdas. Nunca teve isso em contrato. Nem foi atingido esse valor. Eu nunca recebi nenhum valor além do que foi pago de publicidade. Isso era uma cláusula padrão. Virginia, em depoimento à CPI, no dia 15 de maio de 2025

Influenciador Rico Melquiades participou da comissão no dia seguinte. Ele se recusou a falar sobre acordo de colaboração premiada com a Polícia Civil de Alagoas, que levou ao pagamento de multa milionária.

Prints revelados pela reportagem do UOL, em junho de 2024, mostraram que influenciadores recebiam uma conta diferenciada dos demais usuários das plataformas. O sistema dava acesso a uma aposta que era viciada em ganhar, segundo a polícia.

Quero deixar bem claro que a minha relação com plataformas de apostas foi só como influenciador. Eu fiz campanhas publicitárias contratadas e recebi como qualquer outra publi. Tudo foi documentado de forma legal, dentro do que era permitido na época. Nunca tive envolvimento direto com as empresas . Rico, em depoimento à CPI

Os números da CPI

Virginia posa com Soraya Thronicke e Hiran Gonçalves na CPI das bets Imagem: Reprodução/Instagram

CPI das Bets, que iniciou atividades em novembro de 2024, ficou marcada pela baixa adesão parlamentar. Ao longo do período, a comissão realizou 20 reuniões e ouviu 19 pessoas. Entre os depoentes estiveram representantes do governo federal, influenciadores digitais e donos de sites de apostas.

Sete dos depoentes foram convocados, o que implica em obrigação de comparecer. Outras seis pessoas não apareceram para depor. Entre os nomes que se ausentaram estão os influenciadores Adélia Soares, que conseguiu uma decisão favorável no STF, e Jon Vlogs, que alegou compromissos fora do Brasil.