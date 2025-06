Mascarado seria diferente: ator mudou detalhe importante em 'A Viagem'

Adonay, o icônico mascarado de "A Viagem" (Globo), novela de 1994 reexibida atualmente no Vale a Pena Ver de Novo, foi interpretado por Breno Moroni, 71. O ator foi o responsável por definir um detalhe importante do personagem: a comunicação por meio de mímica.

Ator reinventou personagem

Personagem tinha outro nome e era diferente na primeira versão. Exibida em 1975 na TV Tupi, o Mascarado se chamava Sombra. Solange Castro Neves, uma das roteiristas do remake de "A Viagem", revelou que pouco do personagem original foi usado para o remake de 1994. "A semelhança entre o Sombra e o Mascarado é só o mistério que envolve os dois personagens. Demos um enfoque diferente para a segunda versão, trazia uma leveza, uma candura que encantava as pessoas", ressaltou.

Na versão de 1994, o personagem se tornou mímico pela dificuldade de falar embaixo da máscara. Moroni, que além de ator também é mímico, explicou que logo no início das gravações percebeu que o som das falas ficaria abafado e transformou o texto original em mímica.

Breno Moroni em 'A Viagem' e em foto recente Imagem: Divulgação

Formação em teatro físico do ator moldou essência de Adonay: silencioso, expressivo e marcante. O veterano se especializou em técnicas circenses na Inglaterra, o que o ajudou a acrescentar acrobacia, expressão corporal e criatividade na construção do personagem.

Moroni foi chamado às pressas para o papel, após outros atores serem sondados. O personagem, que era inicialmente pequeno, cresceu graças à performance do ator. "Soube que outros atores não quiseram por esconder o rosto. Eu encarei. Enquanto alguns querem aparecer, eu preferi o desafio", relembrou o ator, em entrevista ao G1.

Breno Moroni repaginou personagem para o remake de 'A Viagem' Imagem: Reprodução

Moroni fazia de tudo para manter o segredo da identidade do personagem. "Prendia o cabelo, não tirava a máscara. Até inventamos uma foto falsa com uma paparazzo pra despistar a imprensa", contou.

Real identidade do mascarado de 'A Viagem'

Mascarado ronda os outros personagens durante a história. Ele faz performances circenses pela rua e chama a atenção das crianças. Sempre escondendo seu rosto com uma máscara, ele também não fala, mantendo sua identidade em segredo.

Mascarado (Breno Moroni) e Carmem (Suzy Rêgo) em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo

No fim de "A Viagem",revela-se que ele é Adonay, ex-noivo de Carmem (Suzy Rêgo). Após sofrer um acidente, ficou com o rosto desfigurado e abandonou a companheira.

Carmem considera retomar a relação, mas Adonay diz que não é justo com ela. No desfecho, a moça encontra um novo amor: Igor, personagem de Jayme Periard.