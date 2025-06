Com vestido transparente, Marina Ruy Barbosa abre álbum de viagem a França

Marina Ruy Barbosa, 29, publicou em suas redes sociais um álbum com registros de sua viagem para a França.

O que aconteceu

A atriz apostou em um vestido de renda transparente em algumas das fotos. Marina aparece com a peça fazendo pose, no espelho e em uma festa.

Marina também publicou fotos de outros looks que usou durante sua estadia no país. Ela também registrou sua ida ao torneio de tênis de Roland Garros e visitando alguns locais do país. "De volta à França, novamente e novamente", escreveu Marina na legenda.

Ela foi elogiada nos comentários da publicação. "Sendo maravilhosa até do avesso", escreveu uma fã.

Confira: