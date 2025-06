Carla Salle espera 1º filho com Gabriel Leone: 'Vamos manter entre nós'

De Splash, no Rio

Carla Salle, 33, revelou que está grávida do primeiro filho do seu casamento com Gabriel Leone, 31.

O que aconteceu

A atriz conversou com Splash sobre a notícia. "Tô me sentindo muito feliz. A gente está muito feliz e muito grato. Ver esse ciclo da vida, como ela é inesperada e maravilhosa."

A gente sempre teve a vida particular bem privada. A gente se ocupa muito em nos preservar. A gente tá feliz e vai manter tudo entre nós . Carla Salle

Carla revelou a novidade na festa de lançamento de Guerreiros do Sol, novela original Globoplay que estreia amanhã. A atriz usou um look preto, que deixou a gravidez à mostra. Na novela, ela interpreta a personagem Soraia.

Carla Salle e Gabriel Leone estão juntos desde 2016. Eles oficializaram a relação com um casamento no ano passado.