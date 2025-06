Cantor Netinho comemora remissão do câncer: Estou curado

O cantor Netinho anunciou no Instagram nesta segunda-feira, 9, que está em remissão do câncer. Ele comemorou a notícia e compartilhou as imagens do resultado de sua última PET-CT (Tomografia por Emissão de Pósitrons e Tomografia Computadorizada).

"Não foi encontrado qualquer sinal de câncer no meu corpo inteiro. Estou curado", celebrou o cantor, que agradeceu o trabalho da equipe médica que esteve afrente de seus cuidados.

Apesar do resultado otimista, Netinho foi orientado pelo seu médico a continuar o tratamento. "Ele me sugeriu terminar o tratamento de quimioterapia. Então estou aqui firme e forte já na 5ª temporada da quimio e restará apenas mais uma", informou.

Nesta terça-feira, 10, ainda no hospital, ele surgiu animado usando um chapéu de palha e celebrou mais uma vez a notícia. "Livre do câncer, hoje começa 5ª temporada da quimio. 5ª de seis. Farei as seis para a consolidação da eficácia do meu tratamento", reforçou na nova publicação.

O diagnóstico de Netinho

Em março deste ano, Netinho foi diagnosticado com câncer no sistema linfático. O cantor passou semanas internado, realizando exames após sentir fortes dores e dificuldade para se locomover.

Ao longo do tratamento ele informou que ao final do processo, passará por um transplante de medula óssea autogênico, utilizando suas próprias células-tronco, sem necessidade de um doador.

Aos 58 anos, o artista já passou por três cirurgias no cérebro e precisou colocar quatro stents. Em 2013, sofreu três AVCs e perdeu a voz devido ao uso de anabolizantes.