Astros do K-pop RM e V são liberados das Forças Armadas e prometem reunião do BTS

Por Ju-min Park e Jack Kim

SEUL (Reuters) - Os membros do grupo de K-pop BTS RM e V foram dispensados das Forças Armadas sul-coreanas nesta terça-feira, após o serviço obrigatório, enquanto os fãs fazem contagem regressiva para o retorno da banda, com mais membros terminando seu serviço nacional neste mês.

Aplaudidos por dezenas de fãs perto da base militar, os dois em uniformes do Exército saudaram a multidão e disseram que em breve voltarão a se apresentar.

"Para todos os fãs que nos esperaram, quero dizer que sou muito, muito grato. Por favor, esperem só mais um pouco e nós voltaremos com uma apresentação muito legal", disse V diante dos fãs e da mídia. Conhecido como ARMY, o fã-clube global do BTS conta com milhões de seguidores fiéis.

Dois outros companheiros de banda, Jin e J-Hope, foram dispensados do serviço militar anteriormente e têm se apresentado em shows solo e em programas de variedades.

Jimin, Jung Kook e Suga devem terminar seu serviço militar em 21 de junho, segundo a mídia.

O BTS, ícone do K-pop reconhecido mundialmente, não lança um projeto em grupo desde 2022 e seus integrantes estão esperando pela reunião.

"Depois de buscar nossos próprios negócios, agora estamos voltando a nos reunir, e eu adoro isso para nós", disse J-Hope a uma revista em dezembro.

O grupo de entretenimento HYBE, que administra o BTS, está planejando um grande evento chamado BTS FESTA nesta semana para os fãs comemorarem o 12º aniversário da banda. Não está claro se os membros comparecerão, mas Jin esteve presente no ano passado.

(Reportagem de Jack Kim e Ju-min Park)