Apresentadora diz que revidou traição de marido ao pegar sobrinho dele

A apresentadora e atual vereadora do Rio de Janeiro, Verônica Costa, 51, relembrou o fim polêmico de seu casamento com Rômulo Costa, 64, dono da equipe Furacão 2000, que revelou grandes nomes do funk carioca.

O que aconteceu

Verônica recordou que Rômulo a traiu com uma funcionária e, para revidar, ela transou com o sobrinho dele. "O funk chorou na nossa separação. Quando saí [daquele casamento] estava fragilizada, engordei e diziam que ele tinha trocado um fusca por uma Ferrari. Quando você está triste isso se torna [uma coisa] gigante, era imatura, pensei que tinha que ficar com alguém para machucar ele, e tinha chegado de Manaus um sobrinho do Rômulo. Aí fiquei com ele, era para machucá-lo", declarou durante participação no podcast Papagaio Falante.

Ela disse que, após ficar com o sobrinho, ligou para Rômulo e contou. "Cheguei perto do sobrinho dele e falei: 'você me acha bonita?'. Ele disse que sim. Perguntei: 'você ficaria comigo?'. Ele [respondeu] que ficaria. Eu não bebo, mas [nesse dia] bebi uma garrafa de vinho, liguei para ele [o Rômulo] e falei assim: 'você pode espalhar para geral que a mãe loira agora também tem amante'. Ele falou: 'quem é seu amante?'. Eu falei: 'seu sobrinho'. Ele desligou. Tomara que ele tenha sentido, porque na época ele precisava sentir".

Costa afirma que se arrependeu de ter revidado a traição. "Me arrependo muito porque isso me custou muito caro. Hoje, falo para todas as mulheres: 'está se separando, fica um pouco com você, tudo passa, essa dor não é para sempre, tudo cicatriza, questão de paciência com a dor, com o luto'... Mas eu não [tive essa paciência]".

Verônica Costa e Rômulo Costa formava o casal sensação do funk carioca nos anos 2000. Ela, que era conhecida com a "mãe loira do funk", descobriu que Rômulo a traía com uma funcionária, Priscila Nocetti, com quem atualmente ele está casado.