Aos 92 anos, Rosamaria Murtinho volta às novelas em 'Dona de Mim'

Rosamaria Murtinho, 92, retorna às novelas em uma participação especial na novela "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

A partir do capítulo de hoje, Rosamaria Murtinho faz participação especial na trama como uma das amigas de Rosa (Suely Franco). A mãe de Abel (Tony Ramos) reúne o grupo de longa data — Judite (Rosamaria Murtinho), Maya (Betina Viany) e Ester (Leda Ribas) — em sua casa.

O motivo não é apenas a saudade, mas também uma necessidade íntima de se reconectar com suas raízes, com as mulheres que compartilharam tantas fases de sua vida. Filipa (Claudia Abreu) surpreende a todas ao propor um jogo teatral e, com uma panela e uma colher de pau marcando o ritmo, conduz uma brincadeira de improviso que faz todas rirem como há muito não riam.

"Dona de Mim" marca o retorno de Rosamaria Murtinho às novelas após seis anos. Seu último trabalho no gênero foi "A Dona do Pedaço" (Globo), em 2019.

Judite (Rosamaria Murtinho) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.