Solteira, Ana Castela brinca sobre vida amorosa: 'À procura de um moreno'

Ana Castela, 21, marcou presença no leilão do Instituto Neymar, na noite de hoje, e não deixou de brincar sobre a vida amorosa. Ela avisou que está na pista para negócios no quesito amor.

O que aconteceu

A cantora investiu em um vestido preto brilhante para comandar uma das premiações da noite. Questionada se iria arrematar algo no evento, a artista avisou que não descarta até "adquirir" um novo amor.

Só o coração do moreno.

Ana Castela, em entrevista à revista Quem

Ela, que terminou o namoro com o cantor Gustavo Mioto em dezembro do ano passado, tratou de dizer que está feliz mesmo sozinha. "Estou solteira, feliz, mas quem sabe, né, estou à procura de um moreno."

Apesar de estar acostumada a fazer shows pelo Brasil, Ana não escondeu que estava nervosa para se apresentar no evento do jogador de futebol Neymar. "Cantar eu faço praticamente todo dia, mas apresentar é complicado. Minha dicção ainda não é muito boa", disse.