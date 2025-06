Youtuber Jon Vlogs é detido após se envolver em briga na Croácia

Luan Kovarik, conhecido Jon Vlogs, foi detido junto de amigos após uma briga em uma casa noturna na Croácia durante o fim de semana. A última postagem feita em suas redes sociais indica que ele e o grupo de amigos, apelidado de BDJ, foram detidos neste domingo, 8.

Eles estariam a passeio no país europeu e foram detidos após brigarem com os seguranças do estabelecimento. Entre os detidos, apenas Henrique Silva, conhecido como Fontinnelerj, foi solto.

Ele explicou a situação durante uma transmissão ao vivo feita nas redes sociais: "Estão machucados, mas levemente [...] Quando a gente foi sair da festa, [estava] todo mundo doidão."

"Eu não sei o que aconteceu, só ouvi uns gritos. Quando eu vi, estavam quebrando garrafa, dando soco. Que cena", completou. Ainda segundo o influenciador, eles serão liberados nesta segunda-feira, 9.

Jon Vlogs foi um dos influenciadores convocados para depor CPI das Bets, na condição de investigado por supostas irregularidades na divulgação de propagandas em suas plataformas de apostas. Ele não compareceu por estar fora do Brasil.