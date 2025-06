Vale Tudo hoje (9): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (9) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Odete gosta de saber que César será contratado pela TCA. Leila se encanta com os presentes de Marco Aurélio. Raquel nota o interesse de Dalva, um fornecedora, por Poliana. César desconfia de Maria de Fátima e não conta que conheceu Odete. Heleninha conta a Ivan sobre o acidente com seu irmão. Odete pressiona Maria de Fátima a conquistar Afonso. Raquel estranha a presença diária de um cliente em seu restaurante. Poliana faz uma revelação íntima a Aldeíde. Odete chega ao restaurante onde César está com Maria de Fátima.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.