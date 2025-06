Thiago Martins aparece tomando banho em vídeo e 'volume' impressiona

Thiago Martins, 36, chamou atenção nas redes sociais ao publicar um vídeo tomando banho após uma corrida.

O que aconteceu

Em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram, o ator impressionou com o volume em seu shorts. No ar em 'Vale Tudo', ele resolveu fazer uma corrida de 6 km e depois tomar um banho em meio à natureza, quando o vídeo foi filmado.

Thiago ainda explica que tinha acabado de chegar de viagem quando decidiu se exercitar. "E agora aquela velha chuveirada. Deixa eu agradecer a minha família de Mossoró, minha família de Teresina. Obrigado pelo final de semana. Beijo para vocês, bom domingo, minha família", completa, enquanto entra no chuveiro e tira a camisa.

Com a repercussão do vídeo, o ator acabou apagando de suas redes sociais. No X, os fãs seguiram comentando a gravação. "Ele não é inocente e nem bobo", escreveu um. "O tanto que esse homem seria rico se criasse um Only [Fans], não tá escrito", analisou outro.