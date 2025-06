Este é o maior filme americano de todos os tempos, segundo Steven Spielberg

'O Poderoso Chefão' (1972) é o maior filme já produzido nos Estados Unidos, segundo o cineasta Steven Spielberg.

O que aconteceu

Spielberg falou sobre o longa durante homenagem ao diretor do filme, Francis Ford Coppola. A declaração ocorreu em abril, em evento do AFI (American Film Institute) que premiou Coppola pelo conjunto da obra.

O Poderoso Chefão, para mim, é o maior filme americano já feito Steven Spielberg, em homenagem a Coppola

Acompanhado de George Lucas, o cineasta celebrou a carreira do diretor. Conhecido por clássicos como "E.T. - O Extraterrestre" e "A Lista de Schindler", Spielberg destacou a importância de Coppola na história do cinema e não economizou elogios.

Você é um guerreiro dos artistas independentes. Sempre defende suas causas, mas também é destemido em sua abertura a ideias, opiniões e inspiração Steven Spielberg

Francis Ford Coppola Imagem: Divulgação/Getty Images

Segundo o criador de "Jurassic Park", a reverência a Coppola vai além da admiração técnica. "Muitos artistas se curvam diante de seu trabalho, mas nossos aplausos vêm de um tipo diferente de público", ressaltou.

Você redefiniu o cânone do cinema americano. Inspirou uma geração inteira de contadores de histórias que querem que você se orgulhe do nosso trabalho. Eu sempre quero que você se orgulhe do meu Steven Spielberg