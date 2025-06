Simone Mendes mostra presente inusitado dos fãs: 'Calçola de galinha'

Simone Mendes, 41, ganhou uma calcinha de galinha de presente dos fãs.

O que aconteceu

A cantora se divertiu ao falar do mimo recebido no show em Magé, no Rio de Janeiro. "Tem um presente que faltou mostrar para vocês. Esse presente, rapaz, vocês não estão entendendo!", disse ela ao mostrar a peça íntima em um vídeo no Instagram.

Simone brincou que usaria a peça com o marido, Kaká Diniz. "Ê, Kaká, você quer a galinha número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10? A 10 é a última, Kaká!", afirmou ela aos risos, apontando para a parte inferior da calcinha.

A artista também falou que sensualizaria com o presente dos fãs. "Olha quantas galinhas! A cantora de vocês vai sensualizar ao vivo com uma calçola de galinha. Ai, que gostoso!", disse ela.

Simone já dividiu sua atração por estampas de galinhas com os fãs. Além de ter vários objetos de decoração com as aves, recentemente, ela ganhou uma camisola de galinha da irmã, Simaria. Mas os presentes curiosos fazem parte da rotina da sertaneja, que já ganhou até um capacete e espigas de milho.