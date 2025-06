Romeo Beckham curte noitada com modelo alemã após terminar namoro com DJ

Romeo Beckham, 22, foi visto com uma modelo alemã dias após terminar o relacionamento com a DJ Kim Turnbull.

O que aconteceu

Romeo curtiu uma noitada com Caroline Daur, 30, oito anos mais velha que ele. Os dois deixaram uma boate em Paris juntos, no mesmo carro.

Caroline Daur é modelo e influenciadora. Ela já trabalhou com marcas como Adidas, Dolce & Gabbana, Fendi e Valentino, e soma mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais.

O filho de Victoria e David terminou recentemente o namoro com a DJ Kim Turnbull. A notícia do término surgiu na imprensa internacional na última quarta-feira (4).

Kim Turnbull era o pivô da briga entre Romeo e o irmão, Brooklyn. O primogênito rejeitava o relacionamento de Romeo e Kim e questionava as intenções da DJ com o irmão. No passado, Brooklyn e Kim também tiveram um breve affair.