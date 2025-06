Quem era a Miss de 23 anos que foi morta estrangulada por humorista?

Raissa Suellen Ferreira da Silva, a Miss Serra Branca (BA) Teen, foi morta enforcada pelo humorista Marcelo Alves. Ele confessou a autoria do crime à PCPR, aPolícia Civil do Estado do Paraná, na manhã de hoje.

Quem era Raissa

Raissa Suellen Ferreira da Silva, 23, era modelo, influenciadora digital. Nas redes sociais, ela produzia conteúdos de humor, seguinte tendências de redes socias.

Em 2020, aos 18 anos, Raissa venceu o concurso Miss Serra Branca Teen da Bahia, uma competição de beleza para jovens realizada em Paulo Afonso, norte da Bahia e cidade natal da jovem.

Há cerca de três anos, Raissa se mudou para Curitiba (PR) em busca de novos objetivos profissionais e pessoais. Segundo familiares, ela havia iniciado recentemente o curso superior de estética.

Raissa estava desaparecida havia pelo menos sete dias. Familiares chegaram a gravar vídeos pedindo ajuda para encontrá-la. Agora, amigos organizaram uma vaquinha online para auxiliar a família nos custos com o traslado do corpo e o enterro.

O crime

O humorista Marcelo Alves confessou, na tarde de hoje, à PC-PR, a Polícia Civil do Paraná, o assassinato de Raissa Suellen Ferreira da Silva, 23, eleita Miss Serra Branca Teen em 2020. A vítima, que era amiga do suspeito, estava desaparecida desde o dia 2 de junho em Curitiba. As informações foram confirmadas a Splash pela polícia.

Após admitir o crime, Alves levou os agentes até uma área de mata no município de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, onde o corpo da jovem foi encontrado enterrado.

Natural de Paulo Afonso (BA), Raissa vivia há três anos na capital paranaense e, de acordo com familiares, planejava mudar-se para Sorocaba (interior de SP) em busca de novas oportunidades de trabalho. O caso segue sob investigação.

Segundo a polícia, Marcelo Alves confessou a autoria da morte da jovem. Em depoimento, ele conta que teria oferecido à vítima uma oportunidade de emprego em São Paulo e disse que a levaria para aquela cidade.

"No dia em que partiriam em viagem, ele a encontrou e admitiu que a informação era falsa e que, na verdade, tinha a intenção de contar que nutria sentimentos por ela. Neste momento, de acordo com ele, a vítima teria ficado alterada e ele a enforcou. Após constatar o óbito, ele informou que teria enrolado o corpo em um plástico e o levado com a ajuda do filho até a cidade de Araucária, na região metropolitana de Curitiba",

diz nota enviada a Splash

Policiais encontraram um corpo na área indicada; pai e filho serão autuados em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver.