Influencer +18 que só fica com 'lisos' já foi multada por barulho no sexo

Sophi Delyon, a criadora de conteúdo adulto que disse só gostar de "homens sem dinheiro", já afirmou ter sido multada por barulhos "performáticos" durante o sexo.

Já me envolvi com caras com muito dinheiro e não curti. Me sentia controlada, sem voz, como se tivesse que pedir permissão para tudo. Já com homens mais simples, com histórias parecidas com a minha, eu me sinto mais à vontade, mais vista, mais respeitada. Rico quer mandar em tudo. Sophi Delyon

Quem é Sophi Delyon?

Sophi publica conteúdos sensuais na plataforma Câmera Privê. Ela acumula mais de 7 mil seguidores e já divulgou mais de 400 fotos e vídeos adultos. Além disso, já participou do concurso "A Vagina Mais Bonita do Brasil".

A criadora de conteúdo afirmou já ter sido multada em mais de R$ 4 mil por "sons performáticos" na hora do sexo. "Era só uma gravação. Confesso que às vezes sou escandalosa, mas não a ponto de virar caso de polícia. [...] Isso é reclamação de quem não transa", contou,na ocasião.

A influenciadora diz que já recebeu propostas ousadas e que tem famosos entre seus seguidores. Segundo Sophi, ela já recebeu a proposta de R$ 50 mil por uma noite. Em outra ocasião, recebeu um convite de um "craque do futebol espanhol" anônimo.

Ela costuma sortear encontros com seus seguidores. "Se rolar [sexo], rolou. Eu tenho atração pelos meus seguidores, gosto da ideia de ir para a cama com eles. De vez em quando, até gravamos juntos. Mas, acima de tudo, é um encontro casual, para criar essa intimidade, sabe?", afirmou.

Sophi tem vontade de gravar com famosas como Andressa Urach, MC Pipokinha e Geisy Arruda. "Acho que tem um contraste legal. Sou mais nerd, menininha, e elas já são mulherões", disse.